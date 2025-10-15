Рост цен в РФ с 7 по 13 октября составил 0,21%, годовая инфляция ускорилась до 8,16%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в РФ с 7 по 13 октября составил 0,21% после повышения на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 13 октября выросли на 0,41%, с начала года - на 4,72%.

Из данных за 13 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 октября ускорилась до 8,16% с 8,07% на 6 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,08% с 8,04% на 6 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Продолжился значительный рост цен на автомобильный бензин - за неделю с 7 по 13 октября он подорожал на 0,8% (после роста на 0,9% неделей ранее), на дизельное топливо цены повысились на 0,4% (после роста также на 0,4%).

Цены на плодоовощную продукцию с 7 по 13 октября выросли на 1,6% (после роста на 1,1% в предыдущую неделю), в том числе помидоры подорожали на 5,8%, огурцы - на 4,1%, капуста - на 1,1%, картофель - на 1,0%, бананы - на 0,9%.

С 7 по 13 октября существенно поднялись цены на куриные яйца - на 2,2% (но с начала года они подешевели на 22,8%), мясо кур - на 0,8%, молоко и вермишель - на 0,4%, сыр, хлеб ржаной - на 0,3%.

Снизились за неделю цены на сахарный песок - на 0,6%, рис - на 0,2%.

Цены на легковые автомобили иностранных марок с 7 по 13 октября увеличились на 0,2%.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 13 октября на уровне 8,08%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 7 по 13 октября на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,21% (с 0,23% неделей ранее). На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,22% (с 0,31%), в том числе на продукты питания за исключением овощей и фруктов - до 0,10% (с 0,24%). На плодоовощную продукцию рост цен составил 1,56% (после 1,06% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,32% (после 0,23% неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг темпы роста были на уровне прошлой недели - 0,09% (после 0,08%)", - говорится в докладе Минэкономразвития.

Ключевая ставка ЦБ РФ

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 17% с 18% годовых, сохранив при этом нейтральный сигнал на будущее. Большинство аналитиков при этом ожидали от ЦБ более мягкого решения, прогнозируя второе подряд снижение ставки широким шагом в 200 б.п.

Снижение ставки ЦБ сопроводил нейтральным, как и в прошлый раз, сигналом: "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий" (не изменился по сравнению с июльским).

Существенное внимание в сентябрьском заявлении ЦБ уделил бюджетной политике, обратив внимание, что дезинфляционный эффект от ее нормализации в 2025 году пока не реализовался с учетом накопленного с начала года дефицита. "Банк России будет уточнять свои оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения правительством в Госдуму поправок к бюджету на 2025 год и новых бюджетных проектировок на среднесрочный период. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики", - заявил ЦБ.

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ оставил прежним - 6-7%.

Минэкономразвития в сентябре понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с апрельских 7,6%, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2025 году составляет 6,7% (вырос с 6,4% по опросу месяц назад на фоне решения правительства повысить НДС с 2026 года с 20% до 22%), по инфляции в 2026 году - 5,0% (4,7%).