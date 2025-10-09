Поиск

Основную ответственность за допуск "неквалов" к операциям с криптовалютой будут нести финорганизации

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Банки, брокеры, биржи и профучастники будут нести основную ответственность за проведение операций с криптовалютой тех клиентов, которым они будут запрещены законом, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Установив легальный периметр возможности инвестирования в криптовалюту, нам необходимо создать действенный механизм противодействия незаконному осуществлению операций в криптовалютах", - сказал Чистюхин журналистам в кулуарах "Финополиса".

"При этом мы исходим из того, что главное бремя ответственности будет возложено не на граждан, а будет возложено на российских финансовых посредников - банки, брокеры, биржи, иных профессиональных участников данного рынка, которые не должны будут выполнять соответствующие поручения клиентов и осуществлять операции, если эти клиенты не подходят под тот статус, статус того лица, которое может инвестировать в криптовалюту", - добавил он.

По его словам, люди, которые уже имеют криптовалюту, смогут продолжать владеть ей.

"Они имеют право как владели, так и владеть криптовалютой, имеют право реализовывать эту криптовалюту на территории Российской Федерации. Имеется в виду с использованием российской инфраструктуры. Если они хотят осуществлять какие-то иные сделки, иностранная инфраструктура может помочь им это сделать, как это сегодня и происходит", - сказал первый зампред ЦБ.

Регулятор в марте сообщил, что направил в правительство предложение разрешить сделки с криптовалютами для категории "особо квалифицированных" инвесторов. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей. Эти критерии не окончательные, они продолжают обсуждаться Минфином и ЦБ. Обсуждается в том числе допуск квалифицированных инвесторов, но после прохождения специального тестирования.

Ранее сообщалось, что появление закона, который бы описывал все вопросы инвестирования в криптовалюту, ЦБ ожидает в 2026 году. Затем регулятор планирует дать минимум год на подготовку всех участников, на "обеление" тех структур, которые сейчас осуществляют сделки с криптой.

