Поиск

В США ставки по ипотеке находятся на минимуме за год

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США снизились на прошлой неделе и находятся на самых низких отметках за последний год, сообщает государственная ипотечная корпорация Freddie Mac.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,3% годовых по сравнению с 6,34% неделю назад. Годом ранее она находилась на отметке 6,32%.

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,53% годовых против 5,55% неделей ранее и 5,41% год назад.

"В последние несколько недель ставки по ипотеке установились на минимальном уровне примерно за год. Всё больше свидетельств того, что потенциальные покупатели осмысливают это и постепенно готовятся к покупке жилья", - заявил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой процентной ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries в пятницу составляет 4,12% годовых, что практически соответствует уровню недельной давности.

US Treasuries США Freddie Mac Сэм Хатер ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подешевела до $64,93 за баррель

Новак заявил, что прорабатывается ряд допмер для оздоровления рынка нефтепродуктов

Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 3,8 трлн руб., сентябрь был профицитным

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2440 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7330 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });