В США ставки по ипотеке находятся на минимуме за год

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США снизились на прошлой неделе и находятся на самых низких отметках за последний год, сообщает государственная ипотечная корпорация Freddie Mac.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,3% годовых по сравнению с 6,34% неделю назад. Годом ранее она находилась на отметке 6,32%.

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,53% годовых против 5,55% неделей ранее и 5,41% год назад.

"В последние несколько недель ставки по ипотеке установились на минимальном уровне примерно за год. Всё больше свидетельств того, что потенциальные покупатели осмысливают это и постепенно готовятся к покупке жилья", - заявил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой процентной ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries в пятницу составляет 4,12% годовых, что практически соответствует уровню недельной давности.