Ставки по ипотеке в США упали до минимума за 11 месяцев

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США упали до минимума за последние 11 месяцев.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,5% годовых по сравнению с 6,56% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,35%.

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,6% годовых против 5,69% неделей ранее и 5,47% год назад.

"Ипотечные ставки продолжают снижаться, что вселяет оптимизм как среди новых покупателей, так и среди нынешних владельцев, - заявил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер, слова которого приводятся в сообщении. - По мере снижения ставок число домовладельцев, имеющих возможность рефинансировать ипотеку, растет. Доля заявок на рефинансирование ипотеки почти достигла 47%, что является самым высоким показателем с октября".

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой процентной ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries находится сейчас в районе 4,008% годовых по сравнению с 4,233% неделей ранее.