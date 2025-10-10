Поиск

Инфляция в РФ в сентябре составила 0,34%

Годовая инфляция снизилась до 7,98%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Рост цен в РФ в сентябре 2025 года составил 0,34% после снижения на 0,40% в августе, роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), 0,20% в июне, 0,43% в мае, 0,40% в апреле, 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-сентябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 4,29%.

Рост цен в сентябре оказался несколько ниже ожиданий рынка и недельной динамики: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в сентябре на уровне 0,39%, недельные цифры демонстрировали рост цен на 0,35%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре 2025 года замедлилась до 7,98% (аналитики ожидали 8,04%) с 8,14% на конец августа, 8,79% на конец июля, 9,40% на конец июня, 9,88% на конец мая, 10,23% на конец апреля, 10,34% на конец марта после 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024-го.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре 2025 года составил 100,39% (в августе этого года - 100,14%), в годовом выражении - 107,65% (после 108,04% в августе).

Продовольственные товары в сентябре выросли в цене на 0,03% (в годовом сравнении - подорожали на 9,46%). При этом плодоовощная продукция подешевела в сентябре на 3,49% (в годовом выражении - выросла в цене на 1,22%).

Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,59% (в годовом сопоставлении цены оказались выше на 3,85%).

Услуги в сентябре подорожали в среднем на 0,47% (в годовом выражении выросли в цене на 11,09%).

Как сообщалось, недельная инфляция в РФ в начале октября существенно ускорилась - за первые шесть дней октября рост цен составил 0,20% на фоне значительного роста цен на бензин и начала сезонного подорожания плодоовощной продукции.

Из данных за 6 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 октября ускорилась до 8,07% с 7,98% на конец сентября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,04%, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Ключевая ставка и прогнозы

Совет директоров Банка России на заседании 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 17% с 18% годовых, сохранив при этом нейтральный сигнал на будущее. Большинство аналитиков при этом ожидали от ЦБ более мягкого решения, прогнозируя второе подряд снижение ставки широким шагом в 200 б. п.

Снижение ставки ЦБ сопроводил нейтральным, как и в прошлый раз, сигналом: "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий" (не изменился по сравнению с июльским).

Существенное внимание в сентябрьском заявлении ЦБ уделил бюджетной политике, обратив внимание, что дезинфляционный эффект от ее нормализации в 2025 году пока не реализовался с учетом накопленного с начала года дефицита. "Банк России будет уточнять свои оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения правительством в Госдуму поправок к бюджету на 2025 год и новых бюджетных проектировок на среднесрочный период. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики", - заявил ЦБ.

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ оставил прежним - 6-7%.

Минэкономразвития в сентябре понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с апрельских 7,6%, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2025 году составляет 6,7% (вырос с 6,4% по опросу месяц назад на фоне решения правительства повысить НДС с 2026 года с 20% до 22%), по инфляции в 2026 году - 5,0% (4,7%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на бензин в РФ в сентябре выросли на 2,58% после 1,81% в августе

Цены на бензин в РФ в сентябре выросли на 2,58% после 1,81% в августе

Депутаты не нашли в проекте бюджета достаточного разъяснения последствий повышения НДС

"Газпром" завершил закачку газа в подземные хранилища

"Газпром" завершил закачку газа в подземные хранилища

Износ лесозаготовительной техники в России к 2028 году может достичь 90%

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо остаются рекордными

Забастовки в двух крупнейших портах Европы привели к серьезным задержкам поставок

Забастовки в двух крупнейших портах Европы привели к серьезным задержкам поставок

Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,67%, на Аи-92 снизились на 0,13%

Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,67%, на Аи-92 снизились на 0,13%
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2444 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7334 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });