Росстат отметил подорожание услуг связи в сентябре на 7,76% г/г

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В сентябре цены на телекоммуникационные услуги увеличились на 7,76% в годовом измерении, сообщил Росстат.

По сравнению с декабрем 2024 года стоимость услуг связи выросла на 0,17%.

По сравнению с августом 2025 года связь подорожала на 0,14%.

Цены на услуги почтовой связи в сентябре возросли по сравнению с сентябрем 2024 года на 13,09%, а по сравнению с декабрем - на 3%.

По сравнению с августом 2025 года стоимость почтовых услуг увеличилась на 0,04%.

