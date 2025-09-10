Поиск

Услуги связи в РФ в августе подорожали на 8,7% г/г

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в августе 2025 года увеличились на 8,66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.

По сравнению с декабрем 2024 года рост составил 0,03%.

При этом месяц к месяцу услуги связи в РФ подешевели на 0,81%.

Цены на услуги почтовой связи в августе возросли по сравнению с августом 2024 года на 12,84%, а по сравнению с декабрем - на 2,96%.

По сравнению с июлем 2025 года стоимость почтовых услуг увеличилась на 0,15%.

