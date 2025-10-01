Поиск

В России в августе услуги связи подорожали на 8,7% в годовом измерении

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В России в августе 2025 года цены на телекоммуникационные услуги увеличились на 8,7% по сравнению с августом 2024 года, сообщает Росстат.

По сравнению с декабрем 2024 года стоимость услуг связи не изменилась.

По сравнению с июлем 2025 года услуги связи подешевели на 0,8%.

Цены на услуги почтовой связи в августе возросли по сравнению с августом 2024 года на 12,8%, а по сравнению с декабрем - на 3%.

По сравнению с июлем 2025 года стоимость почтовых услуг увеличилась на 0,2%.

