МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2025 году на 52 тыс. б/с до 737 тыс. б/с

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2025 году относительно прошлого года вырастет на 737 тыс. б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее оно прогнозировало показатель на уровне 685 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили прогноз на 52 тыс. б/с.

"Более низкие цены на нефть и несколько улучшившиеся экономические перспективы нашли отражение в "твердых" поставках нефти в отчетном периоде в ряде стран с развитой экономикой. Тенденция устойчивого спроса в странах ОЭСР, несмотря на неопределенный макроклимат в течение всего года, в целом нашла отражение в хороших предварительных и фактических данных по поставкам за июнь, июль и август в таких странах, как США, Германия, Италия и Корея", - говорится в отчете.

Оценка роста спроса на нефть по итогам следующего года практически не изменилась, снизившись с 699 тыс. б/с до 698 тыс. б/с.

МЭА скорректировало абсолютные данные по спросу на нефть в целом в сторону небольшого повышения: в 2024 году он теперь оценивается в 103,14 млн б/с (оценка августа - 103,05 млн б/с), в 2025-м – 103,87 млн б/с (предыдущая оценка - 103,74 млн б/с), в 2026-м – 104,57 млн б/с (предыдущая оценка – 104,44 млн б/с).

Наблюдаемые мировые запасы нефти в июле продолжили рост – уже шестой месяц подряд – и увеличились на 26,5 млн баррелей до 7,862 млрд баррелей. Однако это все еще на 67 млн баррелей ниже их среднего значения за пять лет.

В частности, запасы нефти в июле сократились на 7,1 млн баррелей, что было компенсировано значительным ростом резервов нефтепродуктов на 33,6 млн баррелей.

