EBITDA группы "Газпром" за девять месяцев выросла на 37%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - EBITDA группы "Газпром" за девять месяцев 2025 года выросла на 37%, приводит "Газпром" слова зампреда правления компании Фамила Садыгова.

"По предварительным данным за 9 месяцев 2025 года, показатель EBITDA группы "Газпром" продолжил свой рост, увеличившись на 37%, и превысит 2,1 трлн руб. В данном росте существенную роль играет газовый бизнес "Газпрома". Серьезное влияние оказали приросты объемов поставок природного газа на внутренний рынок на 2,8%, а в КНР - более 27%", - говорится в сообщении.

Садыгов заметил также, что, согласно аудированному отчету группы "Газпром" по МСФО, показатель EBITDA за шесть месяцев 2025 года составлял 1 трлн 547 млрд руб. Это на 6% больше, чем за первое полугодие 2024 года.

"Значительный вклад в результат полугодия внес II квартал. За апрель-июнь 2025 года EBITDA выросла на 28% относительно аналогичного периода 2024 года, в том числе, благодаря снижению операционных расходов", - добавил он.