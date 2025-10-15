Поиск

Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет на 2025 год

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке федерального бюджета на 2025 г. Документ уточняет параметры доходов, расходов и дефицита бюджета с учетом текущей макроэкономической ситуации, исполнения бюджета за январь-август 2025 г.

Законопроект (№ 1026191-8) в сентябре весло в парламент правительство.

Доходы федерального бюджета составят 36,56 трлн руб., расходы - 42,82 трлн руб., дефицит - 5,74 трлн руб. (2,6% ВВП). По сравнению с действующим законом доходы увеличены на 376 млрд руб., расходы вырастут на 2,64 трлн руб., дефицит - на 1,94 трлн руб.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2025 г. ожидаются в сумме 8,7 трлн руб., что на 336,48 млрд руб. больше ранее прогнозировавшегося значения. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета оцениваются в объеме 27,91 трлн руб., что на 2,28 трлн руб. меньше ранее прогнозировавшегося значения.

В пояснительных материалах отмечается, что корректировка вызвана изменением прогноза социально-экономического развития: рост ВВП ожидается на уровне 1% против прежних 2,5%, инфляция - 6,8% против ожидавшихся 7,6%, курс - 86,1 руб./$1 против планировавшегося 94,3 руб./$1, цена на российскую нефть - $58 за баррель (ранее - $56).

"Основу поддержки роста промышленности несут обрабатывающие отрасли. Одним из рисков для роста промышленности продолжает оставаться кадровый дефицит, компенсировать который может только кардинальное повышение производительности труда в рамках реализуемых мер по обеспечению технологического суверенитета", - говорится в заключении комитета по бюджету и налогам на законопроект.

Счетная палата указывает, что ожидание замедления инфляции представляется реалистичным при отсутствии внешних шоков, но предупреждает о рисках недопоступления налога на прибыль и НДС, а также доходов от реализации конфискованных активов. Ведомство также отмечает резервы дополнительных поступлений доходов в виде дивидендов на акции, принадлежащие РФ, в объеме 81,3 млрд руб.

Комитет по бюджету и налогам подчеркивает, что доля нефтегазовых доходов в структуре бюджета снижается с 30,3% в 2024 г. до 23,3% в 2025 г., что свидетельствует о снижении зависимости государственных финансов от внешней конъюнктуры.

Финансирование дефицита бюджета предлагается за счет увеличения внутренних заимствований на 2,2 трлн руб. без использования средств ФНБ. По расчетам правительства, ликвидная часть ФНБ к концу 2025 г. составит 4,4 трлн руб. из 13,6 трлн руб. совокупного объема фонда.

Расходная часть бюджета уточняется в связи с необходимостью исполнения поручений президента и правительства. В частности, предусмотрено: 234,9 млрд руб. на льготные ипотечные программы ("Семейная", "IT-ипотека", "Дальневосточная" и др.); 29,6 млрд руб. - на докапитализацию банка ПСБ; 18,8 млрд руб. - на дорожное строительство.

Правительству РФ предоставляется право принимать решения о выделении бюджетных ассигнований на 2025 г. в объеме 1 млрд 391,1 млн руб. на обеспечение сбалансированности финансирования отдельных мероприятий в сфере ТЭК и финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий на территории Северо-Кавказского федерального округа и в объеме 212,2 млн руб. на обеспечение сбалансированности финансирования отдельных мероприятий в сфере топливно-энергетического комплекса на территории Дальневосточного федерального округа.

