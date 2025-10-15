Поиск

Abbott в III квартале увеличила выручку чуть хуже прогноза

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель лекарств и медицинского оборудования Abbott Laboratories в третьем квартале 2025 года нарастил выручку чуть хуже ожиданий рынка, а его чистая прибыль почти не изменилась.

В отчетный период чистая прибыль компании снизилась до $1,64 млрд с $1,65 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию не изменилась и составила $0,94.

Скорректированная прибыль составила $1,3 в расчете на акцию против $1,21 на акцию в июле-сентябре 2024 года и совпала со средним прогнозом опрошенных LSEG аналитиков.

Выручка Abbott в отчетном квартале повысилась на 6,9% - до $11,37 млрд. Аналитики ожидали, что она составит $11,4 млрд. Органический рост показателя составил 5,5%.

В сегменте медицинского оборудования выручка увеличилась на 14,8% - до $5,45 млрд. Продажи диагностического оборудования сократились на 6,6%, до $2,25 млрд. Реализация детского питания выросла на 4,2%, до $2,15 млрд, а в фармацевтическом подразделении продажи повысились на 7,5% и составили $1,51 млрд.

Компания сузила прогнозный диапазон скорректированной прибыли на 2025 год до $5,12-5,18 с $5,1-5,2 в расчете на акцию и по-прежнему ожидает, что выручка в этом году увеличится на 7,5-8% в органическом выражении.

Совет директоров Abbott объявил квартальные дивиденды в размере $0,59 на акцию. Выплата запланирована на 17 ноября, закрытие реестра - на 15 октября.

