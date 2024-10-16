Фармпроизводитель Abbott в III квартале увеличила выручку на 5%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американская Abbott Laboratories, производитель фармацевтической продукции и медицинского оборудования, в третьем квартале увеличила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе Abbott, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,65 млрд, или $0,94 на акцию, по сравнению с $1,44 млрд, или $0,82 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,21 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,2 на акцию.

Квартальная выручка Abbott повысилась до $10,64 млрд c $10,14 млрд годом ранее. Средний прогноз экспертов предусматривал $10,34 млрд.

В сегменте медицинского оборудования выручка увеличилась на 11,7% - до $4,75 млрд, продажи диагностического оборудования сократились на 1,5%, до $2,41 млрд. Реализация детского питания снизилась на 0,3%, до $2,07 млрд, а в фармацевтическом подразделении продажи увеличились на 2,7%, до $1,41 млрд.

Abbott сузила диапазон годового прогноза скорректированной прибыли до $4,64-4,7 с $4,61-$4,71 на акцию. В четвертом квартале компания ожидает получить скорректированную прибыль в диапазоне от $1,31 до 1,37 на акцию при среднем прогнозе рынка в $1,34 на акцию.

В сентябре совет директоров установил размер квартальных дивидендов на уровне 55 центов на акцию. Компания увеличивает дивидендные выплаты 52 года подряд.

Акции Abbott дешевеют на 1,2% в ходе предварительных торгов в среду. С начала года капитализация компании выросла на 5,4% и составляет $201,92 млрд.