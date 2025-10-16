Поиск

Цена золота обновила рекорд, превысив $4240 за унцию

Цена золота обновила рекорд, превысив $4240 за унцию
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Цена золота в четверг обновила исторический максимум, рост длится уже пятую сессию подряд.

Безопасные активы привлекают инвесторов из-за усиления торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем, а также приостановки работы федеральных учреждений в Штатах и увеличения ставок на то, что Федеральная резервная система понизит процентные ставки на октябрьском заседании, сообщает агентство Reuters.

Спотовые цены на золото в четверг растут на 0,6% - до $4233,06 за унцию. Ранее в ходе сессии они поднимались до рекордных $4241,77 за унцию.

Котировки декабрьских фьючерсов увеличились на 1,1% - до $4246,6 за унцию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября будут введены 100%-е пошлины в отношении КНР. Он пояснил, что принял такое решение в связи с тем, что Китай "с 1 ноября введет серьезные меры по экспортному контролю в отношении почти всей производимой в КНР продукции".

Кроме того, торговый представитель США Джеймисон Грир заявил накануне, что Китай пойдет против нынешних торговых договоренностей с США, если будет ограничивать экспорт редкоземельных металлов, сообщает издание Axios.

"Президент США Дональд Трамп развернул свою позицию на 180 градусов и назвал это торговой войной, что, очевидно, придает золоту довольно сильный импульс", - заявил старший аналитик OANDA Кайл Родда.

Двухнедельный шатдаун может обойтись экономике США в $15 млрд в неделю, заявил в среду представитель Минфина. При этом инвесторы практически со 100%-й уверенностью ждут снижения базовой ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании Федрезерва, а затем ещё одного ее сокращения в декабре.

Аналитики ANZ прогнозируют, что к концу года цены на золото достигнут $4400 за унцию.

С начала текущего года драгметалл подорожал более чем на 60%.

Китай США Дональд Трамп
РФ уже собрала 132 млн т зерна

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли

