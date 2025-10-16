Цена золота обновила рекорд, превысив $4240 за унцию

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Цена золота в четверг обновила исторический максимум, рост длится уже пятую сессию подряд.

Безопасные активы привлекают инвесторов из-за усиления торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем, а также приостановки работы федеральных учреждений в Штатах и увеличения ставок на то, что Федеральная резервная система понизит процентные ставки на октябрьском заседании, сообщает агентство Reuters.

Спотовые цены на золото в четверг растут на 0,6% - до $4233,06 за унцию. Ранее в ходе сессии они поднимались до рекордных $4241,77 за унцию.

Котировки декабрьских фьючерсов увеличились на 1,1% - до $4246,6 за унцию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября будут введены 100%-е пошлины в отношении КНР. Он пояснил, что принял такое решение в связи с тем, что Китай "с 1 ноября введет серьезные меры по экспортному контролю в отношении почти всей производимой в КНР продукции".

Кроме того, торговый представитель США Джеймисон Грир заявил накануне, что Китай пойдет против нынешних торговых договоренностей с США, если будет ограничивать экспорт редкоземельных металлов, сообщает издание Axios.

"Президент США Дональд Трамп развернул свою позицию на 180 градусов и назвал это торговой войной, что, очевидно, придает золоту довольно сильный импульс", - заявил старший аналитик OANDA Кайл Родда.

Двухнедельный шатдаун может обойтись экономике США в $15 млрд в неделю, заявил в среду представитель Минфина. При этом инвесторы практически со 100%-й уверенностью ждут снижения базовой ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании Федрезерва, а затем ещё одного ее сокращения в декабре.

Аналитики ANZ прогнозируют, что к концу года цены на золото достигнут $4400 за унцию.

С начала текущего года драгметалл подорожал более чем на 60%.