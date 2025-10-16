Индия в сентябре удвоила импорт золота до $9,6 млрд

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Индия в сентябре 2025 года импортировала золота на $9,615 млрд, сообщило Министерство торговли и промышленности страны.

Это в 2,1 раза больше, чем в сентябре 2024 года, и в 1,8 раза больше, чем в августе 2025 года.

"Спрос на золото может укрепиться в пик праздничного сезона (октябрь-декабрь), - прогнозировала ранее аналитик World Gold Council Кавита Чако. - Росту спроса также способствует устойчивый интерес со стороны инвесторов, закупки ювелирных украшений к свадьбам и по другим случаям, а также возможный эффект от снижения налогов на потребительские товары". В Индии 22 сентября вступила в силу реформа налога на товары и услуги.

Всего за 9 месяцев 2025 года Индия импортировала золото на $36,016 млрд, что на 7% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.