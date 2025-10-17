Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 4,4%

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует уверенный рост, отыгрывая итоги состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, давшие надежду на ослабление геополитической напряженности и возможный прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины.

К 07:01 мск индекс МосБиржи составил 2723,32 пункта (+4,43%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 6,5%.

Белый дом позитивно оценил состоявшийся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщило в четверг агентство "Блумберг". "Это был хороший, продуктивный звонок", - цитирует агентство пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, Путин и Трамп, помимо прочего, обсуждали ситуацию на Украине.

Трамп в четверг заявил, что в ходе телефонного разговора с Путиным ему удалось добиться значительного прогресса по украинскому урегулированию. "Я считаю, что большого прогресса удалось достигнуть в ходе сегодняшнего разговора", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Трамп также сообщил, что намерен в пятницу обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне итоги своего разговора с Путиным. "Мы с президентом Зеленским встретимся в Овальном кабинете, где мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое", - написал глава Белого дома.

Кроме того, по словам Трампа, на следующей неделе страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча лидеров двух стран в Будапеште. "В завершении разговора мы согласились на то, чтобы провести на следующей неделе встречу советников высокого уровня", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он сообщил, что делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио, а место встречи еще предстоит определить. "Затем президент Путин и я встретимся в согласованном месте в Будапеште, Венгрия, чтобы увидеть, можем ли мы положить конец бесславной войне между Россией и Украиной", - добавил Трамп.

Также Трамп сообщил, что в разговоре с Путиным важное место занимала торговая тематика. "Мы также провели много времени, обсуждая, какой будет торговля между Россией и США, когда война с Украиной закончится", - написал Трамп в соцсети.

Президент США заявил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России, и пообещал, что сообщит об этом лидерам Конгресса. "Сейчас не лучшее для этого время", - сказал он журналистам в Белом доме. По словам Трампа, в Сенате ранее в четверг заявляли о готовности принять законопроект об ограничительных мерах против РФ, так как не знали о содержании его разговора с Путиным. "Я поговорю с Конгрессом, сообщу им", - добавил президент США. При этом он подчеркнул, что по-прежнему не исключает ввода санкций в будущем. "Это останется одной из опций", - сказал он.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал журналистам, что разговор между президентами РФ и США состоялся по инициативе российской стороны. "Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения", - сообщил помощник президента РФ.

Он также допустил, что контакты Путина и Трампа могут состояться в Будапеште. "Обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Действительно, очень важный момент. Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште", - сказал Ушаков. По его словам, Путин поддержал такую идею. "Будапешт первым упомянул президент Трамп, и наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице", - отметил помощник президента.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, растеряв рост, показанный в начале сессии. Давление на котировки оказали опасения в отношении проблемных кредитов в региональных банках и очередной виток напряженности в торговых отношениях США и Китая. Американский президент Дональд Трамп в среду заявил журналистам в Белом доме, что два государства находятся в состоянии торговой войны. "У нас действуют 100%-е пошлины, - сказал он. - Если бы у нас не было пошлин, у нас бы не было защиты. Они использовали пошлины по отношению к нам".

Торговая напряженность повышает неопределенность в американской экономике и увеличивает понижательные риски для ее роста, заявил член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран. "Если денежно-кредитная политика остается такой ограничительной, как сейчас, а по экономике бьет подобный шок, это значительно усиливает негативные последствия такого шока", - сказал он в интервью Fox Business. Он отметил, что предпочел бы снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов на заседании американского центробанка 28-29 октября, однако это вряд ли произойдет. "Думаю, в этом году ситуация, скорее всего, располагает к трем снижениям по 25 базисных пунктов каждое", - заявил Миран. Федрезерв уже снизил ставку на 25 базисных пунктов в сентябре, а до конца года ему предстоят еще два заседания.

Другой член совета управляющих - Кристофер Уоллер - сказал, что не поддержит снижение ставки на 50 базисных пунктов, учитывая смешанные сигналы о состоянии экономики США. По его словам, рынок труда в последние месяцы демонстрирует признаки ослабления, а экономический рост остается сильным. Вместе с тем он заявил, что поддерживает "дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики".

Кроме того, в Штатах продолжается так называемый шатдаун - приостановка работы правительства из-за проблем с финансированием, в связи с которой не публикуются важные статданные.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует умеренно негативную динамику (-0,4%), что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на фондовых биржах США 17 октября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу также доминирует негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Южной Кореи, Австралии, Японии, материкового Китая и Гонконга снижаются на 0,1-1,6%.

В свою очередь мировые цены на нефть 17 октября утром также демонстрируют негативную динамику. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск снизилась на 0,16%, до $60,96 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,17%, до $57,36 за баррель.