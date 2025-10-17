Поиск

"Лента" соучредила компанию "ДомЛента", гендиректором стала глава OBI

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - ООО "Лента", входящее в МКПАО "Лента", стало одним из учредителей ООО "ДомЛента", говорится в данных ЕГРЮЛ.

"Ленте" принадлежит 90% юрлица. Еще 10% у ООО "Центр-Холдинг" (им владеет Альберт Каноков, сын владельца ХК "Синдика" Арсена Канокова).

Гендиректором "ДомЛента" стала Светлана Можаева, которая возглавляет основные российские юрлица сети OBI (ООО "Оби ФЦ", ООО "Сделай своими руками" и ООО "Сделай своими руками Северо-Запад").

Весной "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщал, что сеть OBI могут выкупить структуры "Севергрупп" Алексея Мордашова. Официальные комментарии по сделке компания не давала. В июле 2025 года основным владельцем юрлиц сети OBI стало ООО "Гермес", получив 90% в компаниях, еще 10% у структур АО "Аллонж", которое СМИ связывают со структурами "Синдики".

"Гермес" напрямую не связан со структурами "Севергрупп", единственным владельцем и руководителем выступает предприниматель Владимир Захватошин.

В сентябре 2025 года "Коммерсантъ" обратил внимание на то, что ООО "ОБИ ФЦ" зарегистрировала домены "Дом-Лента.РФ" и "Домлента.РФ". Источники газеты утверждают, что это связано с изменением владельца и с будущим ребрендингом OBI в "Дом Лента" (OBI будет развиваться как суббренд "Ленты").

Германская OBI GmbH работала в России с 2003 года, она специализируется на продажах DIY-товаров. В марте 2022 года компания закрыла российские магазины и приостановила операции в России, а позднее вышла из российского бизнеса. С этого времени основные российские юрлица OBI несколько раз меняли собственников.

Сеть OBI остается одним из крупнейших DIY-ритейлеров на российском рынке, управляя 26 магазинами. Компания, по подсчетам Infoline, занимает 8-е место среди профильных сетей. В 2024 году выручка компании составила 24,6 млрд рублей, прибавив 4,2%.

