Минпромторг ждет поддержки авиапрома в 2025 году из ФНБ и за счет продажи различных активов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг рассчитывает в 2025 году на выделение ресурсов из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также от продажи "различных активов" для поддержки авиационной промышленности, заявил глава ведомства Антон Алиханов в комитете Госдумы по бюджету и налогам.

"Что касается авиастроения, то видим своей главной задачей завершение процесса создания мощностей производственных - это первое, и второе - завершение сертификационных работ по новым типам моделей самолетов, вертолетов и двигателей. Также это доводка этих новых моделей до тех летно-технических характеристик, которые потребны нашим авиакомпаниям. (...) В этом году, мы с Минфином договорились, у нас есть ресурсы как ФНБ, так и ресурсы, которые мы получаем от продажи различных активов, которые направляются на эти цели, о которых я сказал", - сообщил Алиханов.

Речь идет о средствах в размере "нескольких десятков миллиардов рублей", которые планируется выручить от продажи активов, ранее переданных Росимуществу, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения госпрограммы развития авиапрома в Госдуме. Деньги будут направлены на "финансовое оздоровление" ПАО "ОАК". Кроме того, предприятие может получить средства на финансирование инвестпрограммы от Новикомбанка (как и ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех"), уточнил собеседник агентства.