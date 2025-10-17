Минпромторг запросил 259 млрд руб. из ФНБ для финансирования поставок самолетов и вертолетов

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ запросил 259 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования поставок ранее заказанных самолетов, а также на новую программу закупки вертолетов, сообщили в пресс-службе ведомства журналистам.

Минпромторг рассчитывает в 2025 году на выделение ресурсов из ФНБ, а также на поступление средств от продажи "различных активов" для поддержки авиапромышленности, заявил ранее в пятницу глава ведомства Антон Алиханов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Основными целями поддержки он назвал создание производственных мощностей, завершение сертификационных работ по новым типам самолетов, вертолетов и двигателей, а также доводку их летно-технических характеристик в соответствии с требованиями авиакомпаний.

Часть средств на эти цели предполагается выручить от продажи активов, ранее переданных Росимуществу, речь идет о "нескольких десятках миллиардов рублей", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения госпрограммы развития авиапрома в Госдуме. Деньги будут направлены на "финансовое оздоровление" ПАО "ОАК". Кроме того, предприятие может получить средства на финансирование инвестпрограммы от Новикомбанка (как и ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех"), уточнил собеседник агентства.

Планы производства российской авиатехники отражены в Комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года (КПГА). Она была принята в 2022 году и дважды претерпевала изменения. В действующей публичной редакции КПГА предполагает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов и 765 вертолетов. До конца текущего года программу вновь планируется видоизменить. Как заявлял глава "Ростеха" Сергей Чемезов, корректировки будут "в соответствии с планами и возможностями авиакомпаний". Как минимум предприятия ОАК должны выпустить к 2030 году 200 самолетов, уточнял он.

Большая часть предприятий российского авиапрома сконцентрирована в ОАК и АО "Вертолеты России" (оба входят в "Ростех"). Созданием самолетов регионального класса занимается также Уральский завод гражданской авиации. Помимо субсидий из федерального бюджета реализацию их проектов поддерживают средства ФНБ.