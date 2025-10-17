"СПБ биржа" в ноябрьские праздники будет проводить торги ежедневно

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" в период праздников с 1 по 6 ноября будет проводить торги российскими ценными бумагами и расчетными фьючерсами ежедневно, сообщила торговая площадка.

1, 3 и 5 ноября торги будут начинаться с 7:00 по Москве, 2 и 4 ноября - с 10:00. Во все дни время окончания торгов - 23:50 по Москве.

По сделкам, заключенным 1 ноября, расчеты будут проведены 3 ноября, по сделкам 2 и 3 ноября - расчеты 5 ноября, по сделкам 4 и 5 ноября - расчеты 6 ноября.

На торгах в выходные дни инвесторам для заключения сделок доступны 204 российские ценные бумаги, в будние дни - 225 бумаг.

Торги расчетными фьючерсами проводятся ежедневно с 10:00 до 00:00, без изменений. Экспирация и исполнение фьючерсных контрактов будут осуществляться согласно графику торгуемых инструментов.