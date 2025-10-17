Brent остается в минусе и торгуется у $60,9 за баррель

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться днем в пятницу, но отступили от внутридневных минимумов.

К 14:37 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,2%) до $60,94 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,06 (0,1%), до $57,4 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $60,14 за баррель, на WTI - до $56,6 за баррель.

Понижательным фактором для рынка нефти стали заявления президента США Дональда Трампа о его возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в целях урегулирования российско-украинского конфликта. Трамп предположил, что такая встреча может состояться в Будапеште примерно через две недели. Президент США также сообщил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России.

Эти новости ослабили опасения об ужесточении санкций против нефтяного экспорта России, возникшие после сообщений главы Белого дома о готовности Дели отказаться от российских поставок. В случае отказа от импорта из России Индии пришлось бы закупать нефть у других поставщиков, что могло бы привести к перераспределению потоков на рынке.

Сообщения о встрече двух лидеров могут указывать на смягчение позиции США по отношению к России, что может подтолкнуть цены на нефть еще ниже, отметил аналитик PVM Тамаш Варга.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,52 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина уменьшились на 267 тысяч баррелей, дистиллятов - на 4,53 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 703 тысячи баррелей.