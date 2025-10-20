Рынок акций РФ начал неделю с роста на геополитических надеждах

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с продолжения роста, подогретого ранее итогами телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, повысивших ожидания прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины; сдерживающим фактором для покупателей выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent просел ниже $60,5 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся до 2745 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2744,83 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1062,81 пункта (+0,4%); лидировали в росте акции ПАО "Группа Позитив" (+5,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,1%), банка "Санкт-Петербург" (+3,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 октября, составил 81,3582 руб. (+37,48 копейки).

Подорожали также акции "Ростелекома" (+3,6%), "Московской биржи" (+3,2%), "ВК" (+2,8%), "ФосАгро" (+2,1%), "Газпрома" (+1,9%), "Яндекса" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,2%), Сбербанка (+1,2% и +1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "Норникеля" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Т-Технологий" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции Совкомбанка (-2,5%), МКПАО "Хэдхантер" (-1,2%), "Северстали" (-1%), "ММК" (-1%), ПАО "Полюс" (-1%), "НЛМК" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "Русала" (-0,5%), АФК "Система" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

"Северсталь" в III квартале 2025 года сократила EBITDA на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 35,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По сравнению с предыдущим кварталом показатель упал на 9,7% (39,3 млрд руб. во II квартале). Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали падения EBITDA на 47%, до 34 млрд рублей. Выручка "Северстали" упала на 18% г/г, до 179,1 млрд рублей, что оказалось лучше консенсуса на уровне 177 млрд рублей.

Также "Северсталь" сообщила, что не будет выплачивать дивиденды за третий квартал 2025 года.

"С учетом ускоряющегося падения спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока за 9 месяцев на фоне амбициозной инвестиционной программы совет директоров принял ответственное решение не распределять дивиденды за III квартал 2025 года", - сказал гендиректор компании Александр Шевелев, слова которого приводятся в пресс-релизе. - Это позволит нам сохранить финансовые ресурсы для безусловной реализации ключевых стратегических проектов в будущем и обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости компании в сложный рыночный период".

Президент США Трамп в минувшую пятницу заявил, что, по его мнению, украинское урегулирование движется в верном направлении, конфликт имеет хорошие шансы на завершение в ближайшее время, если не пренебрегать компромиссами. "Я полагаю, у нас есть шанс завершить войну в скором времени, если проявить гибкость", - сказал Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу.

Также Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине до возможной передачи крылатых ракет "Томагавк" Киеву, отметив, что его страна сама нуждается во многих видах вооружения, передаваемых Украине.

Кроме того, Трамп призвал Россию и Украину прекратить военные действия "на линии фронта". "Остановитесь прямо сейчас на линии фронта", - цитирует Трампа пресс-пул Белого дома. По мнению Трампа, в противном случае все будет "слишком сложно".

В воскресенье газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Трамп на встрече с Зеленским убеждал его пойти на уступки для прекращения конфликта с РФ. "В ходе непростой встречи в пятницу в Белом доме Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского принять российские условия для завершения конфликта", - пишет газета. По ее данным, Трамп говорил собеседнику, что в противном случае Россия может "уничтожить Украину".

По данным одного из источников, Трамп заявил, что Украина проигрывает вооруженный конфликт и, "если Путин этого захочет, он вас уничтожит". Собеседники издания утверждают, что встреча множество раз "доходила до словесной перепалки", а Трамп "все время ругался".

В статье говорится, что Трамп, в частности, призывал Киев согласиться на передачу всего Донбасса России.

Президент США также предположил, что после завершения конфликта с Россией Украина лишится части своих территорий. "Ну, он (президент РФ Владимир Путин - ИФ) наверняка что-то заберет. Они же сражались", - сказал Трамп в воскресенье телеканалу Fox News.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил в понедельник, что украинский вопрос, двусторонняя повестка и экономическая повестка могут фигурировать в ходе будущей встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио.

"Конечно, тематика СВО и той линии, которую проводит западная группа в поддержку Украины - что нас не может устроить - в центре внимания. У нас много вопросов двусторонней повестки дня. Не исключаю и те вопросы, которые относятся к экономическому блоку, они тоже требуют внимания", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, какие темы будут на повестке в ходе будущей встречи Лаврова и Рубио.

Замминистра подчеркнул: "Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути: то, что сложилось и было сформулировано президентами, - вот на что мы должны опираться во всех дальнейших усилиях. А искусственно расширять повестку дня сейчас за счет каких-то сюжетов, которые важны, но при этом требуют времени, можно, но насколько это будет помогать по главному направлению в упомянутых мной областях - это вопрос".

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в начале недели продолжил поступательный рост на фоне геополитического триггера прошлой недели. Кроме того, стартовала неделя тишины, когда ЦБ РФ до решения по ключевой ставке не будет делать никаких заявлений, что может несколько успокоить рынок. Объемы торгов постепенно увеличиваются, но остается слабой нефть, что сдерживает покупателей.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в начале недели продолжил подъем и вышел к 2750 пунктам, геополитические надежды поддержали рост четвертую сессию подряд. В МИД РФ анонсировали телефонный разговор Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, началась подготовка к саммиту президентов России и США в Будапеште, в ближайшее время может быть объявлена дата встречи. На этом фоне информация о готовящемся согласовании 19-го пакета антироссийских санкций ЕС, похоже, мало беспокоит участников торгов.

Мировые рынки позитивно оценили заявление американского лидера Трампа о том, что он верит в развитие торговых отношений с Пекином. Он подтвердил встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее на саммите АТЭС, который пройдет 31 октября - 1 ноября. Кроме того, руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет допустил, что шатдаун правительства США завершится уже на текущей неделе. Во вторник выхода важной статистики или корпоративных событий не ожидается. Инвесторы обратят внимание на выступление представителей руководства ЕЦБ и ФРС. В Китае продолжится пленум ЦК Компартии Китая. Параллельно с развитием геополитического трека российские инвесторы ждут решения ЦБ по ключевой ставке в пятницу, оно может оказать заметное влияние на дальнейшее направление рынка акций. Прогноз по индексу МосБиржи на 21 октября - колебания в коридоре 2675-2775 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, после утреннего роста индекс МосБиржи залег в боковик, на рынке наступило затишье после ралли, инвесторы ожидают дальнейших новостей по перспективам мирного урегулирования украинского конфликта. Геополитический фон несколько омрачила новость о том, что лидеры ЕС собираются принять решение по 19-му пакету санкций уже в этот четверг. Среди наиболее ликвидных бумаг в лидеры роста вышли акции "ПИКа", отыгрывающие потери из-за отмены дивидендов на неопределенный срок.

Из-за неопределенности на рынке может сохраняться высокая волатильность. Решение совета директоров "Северстали" не выплачивать дивиденды за третий квартал года из-за "ускоряющегося падения спроса на сталь в России" и амбициозной инвестиционной программы привело к снижению акций компании. Среди важных корпоративных событий на этой неделе - публикация производственных результатов "Норникеля" за III квартал и финансовых результатов ВТБ за третий квартал и девять месяцев. Совет директоров "ЛУКОЙЛа" обсудит вопрос о дивидендных выплатах за девять месяцев года. Особое внимание рынка будет приковано к недельным данным Росстата по инфляции и результатам исследования инфляционных ожиданий населения ЦБ (выйдут 22 октября), напомнил Федосов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых биржах позитивными факторами для цен рисковых активов остаются ожидания продолжения смягчения монетарной политики ФРС на заседании в конце месяца после довольно "голубиных" выступлений ряда его представителей, а также надежды на деэскалацию торгового противостояния между США и Китаем. Так, Трамп признал, что сценарий с введением дополнительных 100%-х импортных пошлин на китайские товары, которыми он грозил ранее, маловероятен. При этом он заявил, что верит в позитивное развитие торговых отношений с КНР и готовится к скорой встрече с китайским главой Си Цзиньпинем.

На рынке акций РФ покупательский импульс постепенно ослабевает: по-видимому, инвесторы теперь будут ждать каких-то реальных подвижек в украинском вопросе, кроме того, их внимание начинает смещаться на предстоящее в пятницу заседание Банка России, который, как ожидается, сделает паузу в цикле смягчения ДКП.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи вышел вверх из локального нисходящего клина, а также преодолел уровень 2700 пунктов. В связи с этим сохраняется возможность продолжения повышения с ближайшей целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 2800 пунктов, считает Додонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в понедельник наблюдались покупки, которые поддерживались надеждами на смягчение монетарных условий в США, а также оптимизмом в IT-секторе.

Индексы МосБиржи и РТС к завершению сессии отступили от сопротивлений 2760 пунктов и 1065 пунктов соответственно, очевидно, готовясь перейти к консолидации или сдержанной коррекции в ожидании важных геополитических новостей. Камнем преткновения в решении украинского конфликта остается позиция Европы, где утвердили требования по подтверждению происхождения газа перед запретом импорта российского газа в ЕС по краткосрочным контрактам с 1 января 2026 года, а по долгосрочным - с 1 января 2028 года, отметила Кожухова.

По оценке инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, индекс МосБиржи подскочил на новостях о скорой встрече президентов США и России, с уровней в районе 2500 пунктов индекс поднялся выше 2700 пунктов и теперь нацелился удержаться выше 2750 пунктов.

Участники рынка внимательно следят за анонсом встречи Путина и Трампа в Будапеште. При этом ЕС в скорой перспективе планирует полностью отказаться от российского газа. Это критично для Венгрии, которая большую часть газа получает из России. Поэтому для страны, принимающей саммит, скорое решение украинского кризиса тоже критически важно, отметил эксперт.

Что касается ставки ЦБ РФ, то наиболее реалистичными сейчас выглядят два сценария: регулятор либо оставляет ставку без изменений на октябрьском заседании и снижает сразу на 1 п.п. на заключительном в декабре, либо снижает по 0,5 п.п. на каждом из оставшихся в этом году заседаний, считает Бахтин.

Рынок акций РФ более чувствителен к геополитике, и акции сейчас выглядят более перепроданными, чем облигации. Министры иностранных дел России и США ведут диалог, идет подготовка к саммиту в Венгрии. Поэтому российские акции могут рассчитывать на продолжение роста. Если геополитические события начнут развиваться в конструктивном ключе, то у индекса МосБиржи есть реальные перспективы для роста - он еще далек от уровней, на которых находился во время прошлого президентского саммита на Аляске, отметил эксперт.

"С учетом того, что скоро конец года, сезон для активных полевых наступательных операций подходит к концу, а Трамп после успеха на Ближнем Востоке хочет заключить еще один мир, заинтересованность всех участвующих сторон в мирном соглашении сейчас еще выше. Если на этой неделе появятся позитивные новости, то индекс МосБиржи может достигнуть и 2800 пунктов", - заключил Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX выросли на 0,4-1,8%, CAC 40 просел на 0,1%), "плюсуют" США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,9-1,4% во главе с Nadsaq) на заявлениях Трампа, смягчивших опасения в отношении торговой войны с Китаем.

Трамп заявил, что верит в развитие торговых отношений с Китаем в положительном ключе, однако для этого двум странам будет необходимо заключить справедливое торговое соглашение. "Я думаю, все будет хорошо, но для этого мы должны заключить честную сделку", - заявил он в интервью телеканалу Fox News в пятницу.

Президент США также подтвердил, что через пару недель встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, где будет проходить саммит АТЭС.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по 5-летним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам октябрьского заседания.

Китайская экономика в третьем квартале выросла на 4,8% в годовом выражении, сообщило в понедельник Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Темпы роста ВВП замедлились с 5,2% в апреле-июне. Аналитики в среднем также ожидали ослабления подъема до 4,8%, по данным Trading Economics.

Французский индекс CAC 40 в понедельник просел из-за падения более чем на 7% акций крупнейшего во Франции банка BNP Paribas, торги которыми затем были приостановлены из-за волатильности, сообщило агентство Bloomberg.

Во вторник инвесторы ждут голосования руководства политических партий Японии, по итогам которого станет известно имя нового премьер-министра. Настроения на рынке улучшились после новостей о договоренностях правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и Партии инноваций Японии о формировании коалиционного правительства, что открывает путь в премьеры для лидера ЛДП Санаэ Такаити, которую считают сторонницей мягкой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

На нефтяном рынке в понедельник цены снижаются после умеренного роста по итогам торгов в пятницу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $60,47 за баррель (-1,3% и +0,4% в пятницу), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $56,89 за баррель (-1,1% и +0,1% в пятницу).

Давление на рынок оказывают опасения избытка предложения в связи с ослаблением глобальной экономической активности (ВВП Китая в третьем квартале замедлил рост). Инвесторы также продолжают следить за новостями, касающимися попыток Трампа урегулировать российско-украинский конфликт.

Тем временем США продолжают оказывать давление на покупателей российской нефти. На выходных глава Белого дома пообещал сохранить "огромные" пошлины для Индии, если она не откажется от поставок нефти из РФ.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Мостотреста" (+19,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+8,5%), ПАО "Каршеринг Руссия" (+7,1%), "Башнефти" (+5,6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+5,6%), ПАО "Центральный телеграф" (+5,4% и +10,3% "префы"), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+5,4%), ПАО "Группа ЛСР" (+4,5%), ПАО "Группа Русагро" (+4,2%), "СПБ биржи" (+4%).

Подешевели акции ПАО "Смарттехгрупп" (-8,6%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-4,8%), "Мечела" (-2%) и просели после отсечки дивидендов за полугодие акции ПАО "Евротранс" (-5,2%).

