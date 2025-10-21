Рынок акций РФ во вторник упал к 2630 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник снизился под давлением возросших распродаж из-за сомнений в скором урегулировании украинского конфликта, а также на фоне усиления санкционных рисков Запада; индекс МосБиржи упал в район 2630 пунктов во главе с бумагами "Юнипро" (-8,8%), "Группы компаний ПИК" (-7,5%), "Газпрома" (-6,2%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2632,42 пункта (-4,1%, минимум сессии - 2608,42 пункта), индекс РТС - 1019,41 пункта (-4,1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 6,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 октября, составил 81,3375 руб. (-1,07 копейки).

Подешевели также акции "Эн+ груп" (-6,1%), ПАО "Полюс" (-6,1%), "Аэрофлота" (-5,4%), "НОВАТЭКа" (-5%), "Ростелекома" (-5%), "Яндекса" (-4,9%), "Т-Технологии" (-4,7%), "Московской биржи" (-4,3%), "ВК" (-4,2%), "Татнефти" (-4%), ВТБ (-4%), "Норникеля" (-4%), "Роснефти" (-3,9%), "АЛРОСА" (-3,8%), Сбербанка (-3,7% и -3,6% "префы"), "Интер РАО" (-3,7%), "ММК" (-3,6%), "Русала" (-3,6%), "Сургутнефтегаза" (-3,5% и -1,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-3,1%), "НЛМК" (-3%), МКПАО "Хэдхантер" (-2,8%), АФК "Система" (-2,3%), "Северстали" (-2%), "ФосАгро" (-1,9%), "МТС" (-1,3%).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект приказа о повышении с 1 января 2026 года тарифов на услуги "Транснефти" (-3,8% "префы") по транспортировке нефти в среднем на 5,1%. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Российско-американские контакты и украинское урегулирование

Утром во вторник телеканал CNN сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что ожидаемая на этой неделе встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова отложена. Причины такой ситуации не были названы. Однако один из источников сообщил телеканалу, что у Рубио и Лаврова "разные ожидания относительно возможного прекращения" конфликта на Украине. Тем не менее собеседники предположили, что на данный момент Рубио вряд ли порекомендует перенести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе", - заявили собеседники CNN.

Ранее сообщалось, что Рубио и Лавров в телефонном разговоре в понедельник обсудили предстоящие контакты между Москвой и Вашингтоном для урегулирования конфликта на Украине.

Тем временем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что договоренности о встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США Лаврова и Рубио не было, говорить о том, что она отложена, некорректно.

"Нельзя отложить то, о чем не были договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и по месту такого контакта. Как идея это существует, разумеется, это все имеет существенное значение", - сказал он журналистам в Москве, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

По словам Рябкова, новый телефонный разговор между Лавровым и Рубио возможен, также идет подготовка к российско-американскому саммиту в Будапеште.

Глава МИД РФ Лавров сообщил во вторник, что договорился с госсекретарем США Рубио продолжить телефонные контакты. Министр отметил, что в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора с госсекретарем США стороны "обсудили ситуацию, как она выглядит на сегодняшний момент".

Также Лавров заявил на пресс-конференции, что если остановить огонь на Украине немедленно там, где сейчас находятся стороны, это означало бы отказ от устранения первопричин конфликта. Лавров также отметил, что идея немедленного прекращения огня представляет противоположность пониманиям, достигнутым в ходе российско-американского саммита на Аляске. Кроме того, подчеркнул министр, Россия не изменила свою позицию относительно этих пониманий к настоящему времени вопреки утверждениям некоторых СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что точных сроков проведения саммита РФ-США пока нет. "У нас есть понимание президентов, но нельзя отложить то, что не фиксировалось. Ни президент Трамп, ни президент Путин не называли точных сроков. Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявления и американской стороны, и наши, что на это может потребоваться время. Поэтому здесь, собственно, каких-то точных сроков, обозначенных изначально, не было", - сказал Песков журналистам во вторник.

Вечером во вторник журналист телеканала NBC News Гарретт Хейк сообщил со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, что подготовку встречи Путина и Трампа поставили на паузу. "Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что на данный момент планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште стоит на паузе", - написал журналист в соцсети.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент во время встреч с коллегами из Германии, Великобритании, Канады и ЕС настаивал на усилении экономического давления стран G7 на Россию, сообщил американский Минфин. Согласно релизу, опубликованному на сайте финансового ведомства, в ходе встречи с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем Бессент подчеркнул, что администрация США ожидает от Европы "активного усиления давления G7 на Россию".

Кроме того, Венгрия не намерена блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, так как ей удалось убрать из него все пункты, с которыми она была не согласна, о чем заявил в понедельник глава МИД страны Петер Сийярто. "У нас нет плана его блокировать. Мы добились исключения из него всех мер, которые бы шли вразрез с нашими национальными интересами", - приводит его слова издание Euractiv.

Вместе с тем Сийярто заявил, что политика введения санкций против РФ, по мнению Будапешта, провалилась, так как ограничительные меры не помогли завершить украинский конфликт.

При этом, как отмечается в сообщении, новый пакет санкций все еще ветирует Словакия. Издание отмечает, что, как ожидается, на саммите ЕС в четверг лидеры стран ЕС попытаются надавить на словацкого премьер-министра Роберта Фицо, чтобы он одобрил пакет.

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что главы МИД блока намереваются приступить к работе над 20-м пакетом санкций после того, как будет готов 19-й.

Сенат Конгресса США отложит рассмотрение законопроекта о новых санкциях в отношении России до завершения запланированной встречи президента США Трампа с президентом России Путиным, заявил лидер республиканцев в Палате представителей Джон Тьюн.

Трамп в понедельник предупредил о риске серьезных негативных последствий в том случае, если не удастся урегулировать украинский конфликт. "Если мы добьемся соглашения - это прекрасно. А если нет, то очень много людей заплатят за это большую цену", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи с утра откатился ниже 2700 пунктов, а к вечеру приближался к 2600 пунктам. Безоткатный рост рынка более чем на 8% за четыре предыдущие сессии сформировал у части инвесторов желание зафиксировать прибыль, и новостной фон как раз принес поводы. В частности, это сообщения зарубежных СМИ о якобы отложенных переговорах руководителя МИД РФ и американского госсекретаря и возросшем риске переноса встречи президентов России и США. Позднее глава МИД РФ Лавров опроверг эту информацию. Давление на рынок могла оказать и новость о том, что лидеры ЕС намерены до конца недели принять решение по 19-му пакету санкций.

Важную информацию в контексте приближающегося решения ЦБ РФ по ключевой ставке в середине недели опубликуют Росстат (данные по недельной инфляции) и Банк России (инфляционные ожидания). В ближайшие дни волатильность рынка может оставаться высокой, как и чувствительность к новостному фону. Прогноз по индексу МосБиржи на 22 октября - колебания в коридоре 2625-2755 пунктов, считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отмечает, что восходящий импульс, который задал рынку телефонный разговор президентов России и США, угас из-за отсутствия позитивных новостей насчет подготовки очной встречи Лаврова и Рубио. Среди лидеров падения оказались акции ПАО "Полюс" на фоне снижения цен на золото (цена драгметалла упала на 5%, к $4150 за унцию) - по расчетам Bloomberg, золото показало самое сильное внутридневное падение за четыре года.

Давление на рынок оказали также новости о том, что лидеры ЕС собираются принять решение по 19-му пакету санкций уже в этот четверг. Совет ЕС 20 октября утвердил план поэтапного отказа от импорта газа из России: запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих соглашений, напомнил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ упал из-за ослабления геополитических надежд.

Бумаги "Норникеля" снизились на фоне коррекции цен на металлы, в частности на палладий, который во вторник упал ниже $1450 за унцию; акции ПАО "Полюс" также ушли вниз вместе с ценами на золото. Фиксации прибыли в драгоценных металлах в целом способствовала как техническая коррекция от исторических и многолетних максимумов, так и улучшение настроений на фондовых площадках в надежде на переговоры США и Китая в конце октября и заключение сторонами торгового соглашения, о вероятности которого на этой неделе говорил Трамп. Кроме того, накануне один из высокопоставленных чиновников США заявил о возможном заключении сделки по финансированию правительства на этой неделе.

Долларовый индекс РТС практически закрыл образовавшийся ранее в октябре "гэп", рублевый индекс МосБиржи локально падал ниже 2610 пунктов. Инвесторы в РФ перешли к фиксации прибыли после сообщений в зарубежных СМИ о возможной отсрочке следующих этапов переговоров с США по украинскому урегулированию, хотя российские официальные лица опровергают эти сообщения. Во второй половине недели в ЕС будут пытаться согласовать 19-й пакет антироссийских санкций, а также план по использованию замороженных российских активов. Как минимум до стабилизации индекса МосБиржи выше 2760 пунктов "медвежий" тренд от августа сохраняет актуальность, считает Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой также отмечает, что рынок акций РФ просел после сообщений, что телефонный разговор между Лавровым и Рубио прошел не особенно конструктивно и предварительная встреча якобы была отложена - информацию об этом сначала передал канал CNN, затем сообщение подхватили международные агентства. В МИД РФ в ответ заявили, что говорить о графике встречи преждевременно, сама идея контакта требует подготовки, а сообщения о "переносе" - по сути некорректная информация. Рябков сообщил, что РФ и США продолжают прорабатывать вопросы, которые обсуждались в телефонном разговоре президентов. Дополнительный негатив для рынка дает и ЕС: на повестке сейчас обсуждение механизма использования/изъятия замороженных российских активов для финансирования так называемого "репарационного" кредита Украине, отметил аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи пробил рубеж 2700 пунктов на негативных новостях, и если индекс в ближайшее время не вернется в зону выше 2700 пунктов, то возможна коррекция и даже возвращение в нисходящий тренд вплоть до области вблизи 2500 пунктов, считает аналитик.

В Азии во вторник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,01%, DAX, CAC 40 подросли на 0,3-0,5%), плюсуют Штаты (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,01-0,7% во главе с Dow).

Нижняя палата парламента Японии одобрила большинством голосов кандидатуру главы Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Такаити на пост 104-го премьер-министра страны. Затем ей предстоит пройти через голосование в верхней палате парламента. Такаити считают сторонницей мягкой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

Президент США Дональд Трамп и премьер Австралии Энтони Албаниз в понедельник подписали соглашение о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов. "В ближайшие полгода США и Австралия совместно инвестируют более $3 млрд в проекты по критически важным металлам", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены скорректировались вверх после снижения из-за опасений избытка предложения, а также ожиданий сокращения спроса в результате торгового конфликта США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве во вторник составила $61,26 за баррель (+0,4% и -0,5% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $57,81 за баррель (+0,3% и -0,2% в понедельник).

Согласно данным аналитической компании Vortexa, объем нефти и конденсата в танкерах по всему миру на прошлой неделе вырос до рекордного максимума, достигнув 1,24 млрд баррелей.

Государства ОПЕК+ в последние месяцы устойчиво наращивают добычу, как и ряд стран, не входящих в этот альянс, например, Гайана. Повышение добычи происходит на фоне ослабления спроса, и эксперты полагают, что избыток поставок на мировом рынке может достигнуть 4 млн баррелей в сутки в начале следующего года.

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции "СПБ биржи" (-9,3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-7,2%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-6,7%), "Белона" (-6,2%), ПАО "Сегежа Групп" (-5,8%), "Русснефти" (-5,7%), ГК "Самолет" (-5,7%), "ВСМПО-Ависма" (-5,5%), "ТГК-14" (-5,3%).

Выросли акции МКПАО "Циан" (+3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 103,38 млрд рублей (из них 16,88 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 16,15 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,03 млрд рублей на акции "Т-Технологии").