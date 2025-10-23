ЕС запретил новые сделки с резидентами российских ОЭЗ, включая "Сколково"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Новый пакет санкций Евросоюза затрагивает российские особые экономические зоны (ОЭЗ), с их резидентами запрещаются новые сделки и создание совместных предприятий.

"Особые экономические, инновационные и преференциальные зоны являются ключевым элементом стратегии экономического развития России. Они предназначены для привлечения прямых инвестиций и развития промышленного, технологического и инновационного потенциала путем предоставления льготных налоговых, таможенных и регуляторных режимов в отношении индустриальных парков, технологических кластеров, логистических центров и портовых зон", - говорится в официальном журнале ЕС.

В рамках 19-го санкционного пакета ЕС счел целесообразным "запретить любое новое участие, создание совместных предприятий и предоставление финансирования любым предприятиям, созданным в определенных особых экономических, инновационных или преференциальных зонах или осуществляющим свою деятельность через них, а также запретить заключать новые контракты с такими предприятиями".

В список вошли московские "Технополис" и "Сколково", "Иннополис" и "Алабуга" в Татарстане, ОЭЗ в Липецкой, Ульяновской, Самарской, Калужской, Московской областях, Петербурге, а также Свободный порт Владивосток.