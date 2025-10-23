Поиск

ЕС запретил новые сделки с резидентами российских ОЭЗ, включая "Сколково"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Новый пакет санкций Евросоюза затрагивает российские особые экономические зоны (ОЭЗ), с их резидентами запрещаются новые сделки и создание совместных предприятий.

"Особые экономические, инновационные и преференциальные зоны являются ключевым элементом стратегии экономического развития России. Они предназначены для привлечения прямых инвестиций и развития промышленного, технологического и инновационного потенциала путем предоставления льготных налоговых, таможенных и регуляторных режимов в отношении индустриальных парков, технологических кластеров, логистических центров и портовых зон", - говорится в официальном журнале ЕС.

В рамках 19-го санкционного пакета ЕС счел целесообразным "запретить любое новое участие, создание совместных предприятий и предоставление финансирования любым предприятиям, созданным в определенных особых экономических, инновационных или преференциальных зонах или осуществляющим свою деятельность через них, а также запретить заключать новые контракты с такими предприятиями".

В список вошли московские "Технополис" и "Сколково", "Иннополис" и "Алабуга" в Татарстане, ОЭЗ в Липецкой, Ульяновской, Самарской, Калужской, Московской областях, Петербурге, а также Свободный порт Владивосток.

Евросоюз Иннополис Сколково ОЭЗ Алабуга
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС расширил санкции против платежных сервисов, в том числе СБП и карт "Мир"

ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком

ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком

Reuters сообщил о планах индийских нефтепереработчиков сократить импорт из России

Основная сессия на "Мосбирже" началась с падения индексов на 3,4%

Brent подорожала на 3,5% до $64,79 за баррель на новостях о санкциях

Tesla сократила квартальную чистую прибыль на 37% при рекордной выручке

Первые активы Бикова и Боброва перешли РФ

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 3,6%

Уолл-стрит снизилась на отчетностях, опасениях эскалации в отношениях США и КНР

Уолл-стрит снизилась на отчетностях, опасениях эскалации в отношениях США и КНР

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7413 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });