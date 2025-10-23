Москва не усматривает значимых препятствий для контактов с США по украинскому урегулированию

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Москве не усматривают значимых препон для дальнейшего взаимодействия с США по Украине на основании достигнутых президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не усматриваем значимых препон на пути продолжения инициированных президентами России и США процесса по согласованию политических рамок украинского урегулирования и насыщения их конкретными результатами", - заявила Захарова на брифинге в четверг, комментируя заявление президента США Дональда Трампа об отмене объявленной им встречи с российской коллегой Владимиром Путиным в Будапеште.

По ее словам, "министерство иностранных дел России со своей стороны открыто к продолжению контактов по линии Госдепартамента США, по линии тех самых пониманий, которые были достигнуты состоявшейся 16 октября беседой президентов".

"Целью видится конкретизация параметров дальнейшего российско-американского диалога как по различным аспектам двухсторонних отношений, так и по различным совместным шагам на треке украинского урегулирования", - пояснила представитель МИД.

"Мы исходим из того, что в Вашингтоне продолжат делиться своими соображениям и мотивами в отношении предпринимаемых, в том числе, в публичной плоскости шагов", - сказала Захарова.

Говоря о поисках политических рамок для урегулирования украинского кризиса, представитель МИД указала, что "это трудная и кропотливая работа, и делать ее надо не у стойки микрофона, не через утечки и вбросы - делать ее надо, как и положено дипломатам, дипломатическими усилиями, дипломатическим инструментарием".

При этом, указала представитель МИД РФ, "говоря о политико-дипломатическом урегулировании украинского конфликта, неизменно исходим из безальтернативности заявленных в феврале 2022 года целей специальной военной операции".

"Это отправная точка в нашем диалоге с Соединенными Штатами Америки, а также другими странами, которые стремятся внести конструктивный вклад в дело урегулирования", - резюмировала Захарова.