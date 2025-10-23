Поиск

ЕС запретил сделки с резидентами ОЭЗ "Алабуга" и "Технополис Москва" по действующим контрактам

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз включил в 19-й пакет санкций против России запрет на исполнение уже существующих договоров с юридическими лицами, зарегистрированными в двух особых экономических зонах (ОЭЗ) - татарстанской "Алабуге" и московском "Технополисе", говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕС в четверг.

"Пакет предусматривает запрет на заключение новых контрактов с любой организацией, учрежденной в определенных российских ОЭЗ. Кроме того, две из этих ОЭЗ - "Алабуга" и "Технополис Москва" - подпадут под запрет, который также распространяется и на существующие контракты. Это решение - по сути, принуждающее к дивестированию (продаже активов - ИФ) - отражает задокументированную нацеленность этих двух зон на деятельность, способствующую военным усилиям", - говорится в документе.

Ранее в четверг сообщалось, что в рамках 19-го санкционного пакета ЕС счел целесообразным запретить новые сделки и создание совместных предприятий (СП) с резидентами нескольких российских ОЭЗ. В список вошли московские "Технополис" и "Сколково", "Иннополис" и "Алабуга" в Татарстане, ОЭЗ в Липецкой, Ульяновской, Самарской, Калужской, Московской областях, Санкт-Петербурге, а также Свободный порт Владивосток.

"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России.

ОЭЗ "Технополис Москва" объединяет более 230 предприятий микроэлектроники и фотоники, фармацевтики, беспилотных авиасистем и других перспективных отраслей.

ЕС Алабуга Технополис Москва
