Нацмессенджер Max запустил платформу для интеграции сервисов бизнеса

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Национальный мессенджер Мах открыл "Платформу для партнеров", которая позволяет бизнесу интегрировать в мессенджер свои сервисы, сообщает пресс-служба Мах.

Платформа позволяет бизнесу автоматизировать работу с клиентами и снизить нагрузку на поддержку с помощью чат-бота; запустить веб-сайт компании с помощью мини-приложения - продажи можно осуществлять прямо в Мах, без перехода на внешние ресурсы; создать собственный канал для публикации контента, связанного с компанией.

Присоединиться к платформе могут зарегистрированные в России компании, которые разместили приложение в RuStore.

Открытие платформы для бизнеса проходит поэтапно. В первом этапе приняли участие более 500 партнеров, в их числе: Ozon, "Магнит", "Х5", "ВкусВилл", ВТБ, Альфа-Банк, Т2 и "Ингосстрах".

На втором этапе к платформе могут подключиться компании, размещающие свои приложения в RuStore, которые являются налоговыми резидентами России. На следующем этапе "Платформа для партнеров" будет доступна всем российским предпринимателям, включая самозанятых.

Max - национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В нем доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

Первая версия платформы Мах была представлена холдингом VK в конце марта 2025 года. По данным на середину октября, аудитория мессенджера превысила 45 млн человек.