ФАС выдала предупреждение "дочке" "Газпром нефти" за ограничение отпуска топлива независимым АЗС в Новосибирской области

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение ООО "Газпромнефть-Региональные продажи" ("дочка" "Газпром нефти"), так как общество ограничило отпуск топлива независимым АЗС в Новосибирской области, сообщило ведомство.

Как отмечает служба, ООО "Газпромнефть-Региональные продажи" занимает доминирующее положение на рынке бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в Новосибирской области. Региональное управление ФАС установило, что в октябре 2025 года компания увеличила объем продаж топлива вертикально-интегрированным нефтяным компаниям. В то же время объем поставок независимым участникам сократился в два раза по АИ-95, в четыре раза по АИ-92 и значительно по дизельному топливу. При этом общий объем продаж топлива не изменился.

В ходе анализа полученных данных новосибирское УФАС России не выявило экономических, технологических и иных обстоятельств, которые могли привести к ограничению отпуска моторного топлива независимым участникам. Управление выдало ООО "Газпромнефть-Региональные продажи" предупреждение - организации необходимо до 22 ноября 2025 года прекратить создание дискриминационных условий на розничном рынке топлива. В случае неисполнения служба возбудит антимонопольное дело.

ФАС России продолжает внимательно следить за ситуацией на топливном рынке.

