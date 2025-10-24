Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу умеренно корректируется вверх после отката накануне на фоне объявления ЕС и США новых антироссийских санкций, опасений эскалации геополитической напряженности и возможной паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за угрозы инфляции; поддерживающим фактором выступает выросшая днем ранее нефть (фьючерс на Brent торгуется у $65,6 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2580,15 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1000,14 пункта (+0,4%), лидируют в росте акции "Группы компаний ПИК" (+3,1%), ВТБ (+2,7%), ПАО "Группа Позитив" (+2,6%), АФК "Система" (+2,1%) и "ВК" (+2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 октября, составляет 81,2690 руб. (-38,59 копейки).

Подорожали также акции Московской биржи (+1,6%), Аэрофлота (+1,3%), ММК (+1,1%), Интер РАО (+1,1%), Сургутнефтегаза (+1% и +0,3% "префы"), Яндекса (+1%), АЛРОСА (+0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,6%), НЛМК (+0,5%), НОВАТЭКа (+0,4%), Русала (+0,4%), Т-Технологий (+0,4%), Северстали (+0,2%), Роснефти (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), МТС (+0,1%).

Подешевели акции ЛУКОЙЛа (-0,3%), Норникеля (-0,2%), ПАО Полюс (-0,2%), Газпрома (-0,1%).