ВТБ ожидает, что пик роста расходов на резервы по потребкредитам будет пройден в 2025 г.

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - ВТБ ожидает, что пик роста расходов на резервы по необеспеченным кредитам будет пройден в 2025 году, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с аналитиками.

"Мы сейчас рассматриваем бизнес-план на 2026 год. Мы видим, что, по сути, пики cost of risk в рознице сосредоточатся в 2025 году, и в 2026 году будут улучшения", - сказал он.

Стоимость риска в розничном кредитном портфеле по итогам 9 месяцев выросла до 2,2% с 1,2% за аналогичный период прошлого года.

Пьянов рассказал, что в основном выросли расходы на резервы по необеспеченным потребительским кредитам, выданным в период с четвертого квартала 2023 года по середину осени 2024 года. Стоимость риска в этих винтажах примерно на 1% выше, чем по таким же продуктам, выданным в прошлые периоды, уточнил топ-менеджер. В середине 2024 года группа выявила признаки групп населения, которым не следует выдавать кредиты, и скорректировала риск-процедуры.