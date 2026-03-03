Стоимость фрахта нефтяных супертанкеров выросла до рекорда

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Стоимость фрахта нефтяных супертанкеров на Ближнем Востоке выросла до рекордных максимумов в условиях эскалации конфликта в регионе и фактической остановки движения судов через Ормузский пролив, сообщает Reuters со ссылкой на статистику операторов и отраслевые источники.

Ставка фрахта танкера класса VLCC на маршруте Ближний Восток - Китай достигла 419 пунктов (W419) по международной фрахтовой шкале Worldscale (процент от базовой фиксированной ставки, которая устанавливается для каждого основного маршрута в начале года), что соответствует $423 736 в сутки и является рекордом, свидетельствуют данные LSEG. Танкеры VLCC вмещают 2 млн баррелей нефти.

Стоимость фрахта увеличилась вдвое по сравнению с 27 февраля, причем еще на прошлой неделе ставки достигли шестилетних максимумов.

28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива.

Конфликт продолжает разрастаться - Израиль атаковал Ливан, а Иран наносит удары по соседним странам и по танкерам в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков.

Представитель командования иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США.

Ставки фрахта танкеров для перевоза сжиженного природного газа в понедельник взлетели более чем на 40% после того как госкомпания Катара Qatar Energy объявила о приостановке производства СПГ.

Согласно данным ценового агентства Spark Commodities, стоимость фрахта танкеров для перевоза СПГ через Атлантику подскочила на 43%, до $61,5 тыс. На Тихоокеанском маршруте она выросла на 45%, до $41 тыс.

Ставки фрахта СПГ-танкеров могут подняться выше $100 тыс. на этой неделе, полагает аналитик по рынку СПГ Wood Mackenzie Фрейзер Карсон.

"За любые доступные суда развернется жесткая конкуренция", - считает Карсон.