Поиск

Стоимость фрахта нефтяных супертанкеров выросла до рекорда

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Стоимость фрахта нефтяных супертанкеров на Ближнем Востоке выросла до рекордных максимумов в условиях эскалации конфликта в регионе и фактической остановки движения судов через Ормузский пролив, сообщает Reuters со ссылкой на статистику операторов и отраслевые источники.

Ставка фрахта танкера класса VLCC на маршруте Ближний Восток - Китай достигла 419 пунктов (W419) по международной фрахтовой шкале Worldscale (процент от базовой фиксированной ставки, которая устанавливается для каждого основного маршрута в начале года), что соответствует $423 736 в сутки и является рекордом, свидетельствуют данные LSEG. Танкеры VLCC вмещают 2 млн баррелей нефти.

Стоимость фрахта увеличилась вдвое по сравнению с 27 февраля, причем еще на прошлой неделе ставки достигли шестилетних максимумов.

28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива.

Конфликт продолжает разрастаться - Израиль атаковал Ливан, а Иран наносит удары по соседним странам и по танкерам в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков.

Представитель командования иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США.

Ставки фрахта танкеров для перевоза сжиженного природного газа в понедельник взлетели более чем на 40% после того как госкомпания Катара Qatar Energy объявила о приостановке производства СПГ.

Согласно данным ценового агентства Spark Commodities, стоимость фрахта танкеров для перевоза СПГ через Атлантику подскочила на 43%, до $61,5 тыс. На Тихоокеанском маршруте она выросла на 45%, до $41 тыс.

Ставки фрахта СПГ-танкеров могут подняться выше $100 тыс. на этой неделе, полагает аналитик по рынку СПГ Wood Mackenzie Фрейзер Карсон.

"За любые доступные суда развернется жесткая конкуренция", - считает Карсон.

Qatar Energy Али Хаменеи Wood Mackenzie Ближний Восток КСИР Иран Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

АЕБ отметила стагнацию российского авторынка в феврале

Стоимость фрахта нефтяных супертанкеров выросла до рекорда

АТОР на фоне авиаколлапса попросила Минэкономразвития о поддержке туроператоров

 АТОР на фоне авиаколлапса попросила Минэкономразвития о поддержке туроператоров

SpaceX планирует первый коммерческий запуск Starship к середине 2027 года

 SpaceX планирует первый коммерческий запуск Starship к середине 2027 года

Цена Brent приближается к $84 за баррель впервые с лета 2024 года

 Цена Brent приближается к $84 за баррель впервые с лета 2024 года

Спотовые цены на газ в Европе начали день с рывка выше $700 за тыс. куб. м

Brent подорожала до $79,76 за баррель

"Внуково" повысило тарифы для российских авиакомпаний на 12%

 "Внуково" повысило тарифы для российских авиакомпаний на 12%

Банк России оспорил в суде ЕС регламент Совета Евросоюза, вводящий блокировку активов ЦБ

Спотовые цены на газ в Европе выросли на треть на остановке завода СПГ в Катаре
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 286 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8565 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });