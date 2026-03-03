ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив в случае необходимости

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - ВМС США готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Если это потребуется, то ВМС США как можно скорее начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, при любом развитии событий "США обеспечат беспрепятственную поставку энергоресурсов всему миру".

Кроме того, Трамп сообщил, что распорядился, чтобы Корпорация США по финансированию мирового развития (DFC) начала предоставлять на выгодных условиях страховку и гарантии "для всех торговых морских перевозок через Персидский залив, особенно - касающихся энергоресурсов".

Ранее иранские военные заявляли, что готовы потопить любой танкер, который попытается пройти через Ормузский пролив.