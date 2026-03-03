Азербайджан удвоит мощности по переработке нефти в Средиземноморском регионе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Азербайджан за счет покупки активов в Италии сможет увеличить свои нефтеперерабатывающие мощности в Средиземноморском регионе до 22 млн тонн в год, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на 12-м заседании министров в рамках консультативного совета по "Южному газовому коридору" и четвертом заседании министров в рамках консультативного совета по "зеленой" энергетике.

"Среди важных достижений и значимых факторов для нас является приобретение двух нефтеперерабатывающих заводов в Италии общей мощностью 10 млн тонн. Если прибавить к этому то, что у нас уже есть на турецком побережье Эгейского моря, - нефтеперерабатывающий завод мощностью 12 млн тонн, в общей сложности мы будем располагать нефтеперерабатывающими мощностями в объеме 22 млн тонн в Средиземноморье и Эгейском море, что само по себе, безусловно, поможет обеспечить устойчивое снабжение нефтепродуктами, а также тысячи автозаправочных станций, которые являются частью сделки", - сказал президщент

Таким образом, принадлежащие Азербайджану перерабатывающие мощности в Средиземноморском регионе увеличится почти в два раза.

Алиев, говоря об усилиях Азербайджана по расширению присутствия на международном энергетическом рынке, напомнил о сделке по приобретению одной из крупнейших электростанций в Турции мощностью 870 МВт.

"А в прошлом месяце был подписан контракт с Сербией на строительство электростанции мощностью 500 мегаватт в Сербии. Таким образом, наш вклад в энергетическую безопасность не ограничивается только нашими границами и "Южным газовым коридором", - отметил он.

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) в сентябре 2025 года подписала соглашение о приобретении 99,82% акций Italiana Petroli у холдинга API Holding. Сделка пока не закрыта.

IP Group основана в 1933 году со штаб-квартирой в Риме, полностью принадлежит семье Бракетти-Перетти. Italiana Petroli - одна из крупнейших интегрированных downstream платформ в Италии. Компания владеет тысячами автозаправочных станций по всей стране, двумя нефтеперерабатывающими заводами с годовой мощностью около 10 млн тонн, занимается продажей топлива и ГСМ, имеет логистическую сеть, охватывающую всю страну. Сделка предоставит ГНКАР контроль над сетью из более чем 4,6 тыс. АЗС под брендом IP и нефтеперерабатывающими мощностями. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 3 млрд евро.

В Турции ГНКАР является акционером НПЗ Star. Завод был введен в эксплуатацию в 2018 году и предназначен для переработки нефти сортов Azeri Light, Kerkuk и Urals. Он обеспечивает сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создает условия для выхода ГНКАР на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности. Завод покрывает 18% потребностей Турции в нефтепродуктах.

ГНКАР инвестировала в строительство и развитие НПЗ Star около $7 млрд.