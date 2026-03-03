Поиск

Нефть Brent подорожала почти на 8%, до $83,87 за баррель

Фото: АР/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют 8% на торгах во вторник на фоне разрастания ближневосточного конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:45 по московскому времени составляет $83,87 за баррель, что на $6,13 (7,89%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $6,08 (8,54%), до $77,31 за баррель.

В ходе сессии цена Brent поднималась до максимальных с июля 2024 года $85,12 за баррель, WTI - превышала отметку в $78 за баррель. Контракты подорожали соответственно на 17% и 16% с пятницы.

Военные действия на Ближнем Востоке влияют на ключевые маршруты поставок нефти на мировой рынок и создают угрозу сокращения добычи.

Ирак прекратил экспорт нефти из Курдистана в порт Джейхан в Турции, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, транспортировка около 200 тыс. баррелей нефти в сутки была приостановлена после того, как производители сократили добычу в качестве меры предосторожности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Операция Израиля и США против Ирана

В минувшую субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива.

Конфликт продолжает разрастаться - Израиль атаковал Ливан, а Иран наносит удары по соседним странам и по танкерам в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков.

Представитель командования иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США.

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco изучает возможность наращивания поставок через порт Янбу на Красном море в связи с фактическим закрытием Ормузского пролива, сообщает Bloomberg. Компания располагает нефтепроводом, позволяющим транспортировать нефть в объеме порядка 5 млн баррелей в сутки с месторождений на востоке страны к побережью Красного моря на западе. По словам источников агентства, Aramco выясняет у азиатских клиентов, готовы ли они забирать нефть из Янбу.

нефть
