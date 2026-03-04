Поиск

Индекс PMI сферы услуг РФ в феврале опустился до 51,3 пункта

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в феврале 2026 года составил 51,3 пункта, опустившись с 53,1 пункта месяцем ранее, по данным S&P Global.

Последние данные указали на самый слабый рост деловой активности в секторе в текущей пятимесячной последовательности.

Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, составил 50,8 пункта по сравнению с 52,1 пунктом в январе.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности, ниже этого уровня - на ее ослабление.

Объемы новых заказов проложили расти в феврале на фоне улучшения клиентского спроса, однако самыми медленными темпами с ноября 2025 года.

Значительно увеличились затраты компаний. Темпы инфляции издержек, хотя и замедлились по сравнению с январским двухлетним максимумом, все еще оставались вторыми самыми быстрыми после предыдущего месяца. Некоторые респонденты отмечали рост цен поставщиков после повышения НДС, другие - возросшие стоимость топлива и затраты на коммунальные услуги.

Взлетели и отпускные цены, так компании старались перекладывать издержки на клиентов. Темпы инфляции отпускных цен были вторыми по скорости с октября 2023 года.

Сокращение занятости возобновилось в феврале после роста в январе. Темпы сокращения рабочих мест были лишь незначительными.

Объемы незавершенных работ увеличивались более быстрыми темпами, несмотря на сдержанные рост новых заказов: темпы накопления невыполненных работ стали самыми высокими с декабря 2024 года.

По итогам февральского опроса, компании оказались менее позитивны в отношении перспектив сектора на ближайшие 12 месяцев. Степень оптимизма была самой низкой с декабря 2022 года. Респонденты выражали надежды на улучшение клиентского спроса, однако серьезные опасения вызывали возросшие издержки.

S&P Global
