Ирак снизил производство нефти из-за затоваривания и прекратил экспорт из Курдистана

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Ирак прекратил экспорт нефти из Курдистана в порт Джейхан в Турции, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства, транспортировка около 200 тыс. баррелей нефти в сутки была приостановлена после того, как производители сократили добычу в качестве меры предосторожности на фоне растущего конфликта на Ближнем Востоке.

В настоящее время в регионе для местного потребления производится всего 50 тыс. б/с, уточнили собеседники.

Ресурс Iraq-businessnews сообщает, что компания Gulf Keystone Petroleum (GKP) объявила о временной остановке добычи на месторождении Шайкан в Курдистане, сославшись на ухудшение региональной обстановки в сфере безопасности. Канадская ShaMaran Petroleum Corp. получила уведомление от HKN Energy Ltd. – оператора блоков Атруш и Сарсанг в Курдистанском регионе – о временной приостановке производства на обоих месторождениях по той же причине.

Помимо этого Daily News сообщило, что министерство нефти Ирака обратилось к ряду производителей в стране с просьбой сократить добычу нефти. Ведомство поясняет, что закрытие Ормузского пролива привело к нарушению международного судоходства и сделало невозможным заход танкеров. Так, недостаток судов в южных портах Ирака и сокращение экспорта на некоторых терминалах привело к критическому уровню заполнения резервуаров.

Ирак в январе добывал 4,157 млн б/с.

