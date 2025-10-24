Сбербанк проработает с инвесторами новые проекты в рыбной отрасли на 50 млрд рублей

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк на Международном рыбопромышленном форуме в Петербурге договорился с инвесторами о проработке новых проектов более чем на 50 млрд рублей.

"Экспертами банка проведена серия стратегических встреч с действующими и потенциальными участниками рынка рыбной продукции. Банк договорился с отраслевыми инвесторами о совместной проработке новых проектов совокупным капиталом более 50 млрд рублей", - говорится в сообщении банка.

Кроме того, достигнута договоренность о реализации инициатив по цифровой трансформации рыбного бизнеса.

Сбербанк также сообщил, что за последние 10 лет принял участие в реализации свыше 100 проектов, направленных на создание и масштабирование бизнеса компаний рыбной промышленности, обновление основных фондов отрасли, в том числе в рамках государственной программы инвестиционных квот.

На сегодняшний день портфель Сбера в рыбопромышленной отрасли превышает 470 млрд рублей. Банк финансирует все направления: от организации промысла, товарного выращивания и производства готовой продукции до капиталоемких инвестиционных проектов.