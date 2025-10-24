Китай впервые с 2021 года разместит долларовые гособлигации в Гонконге

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов Китая планирует разместить в Гонконге долларовые гособлигации на сумму до $4 млрд, передает Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства.

Размещение состоится 3 ноября. Другие подробности министерство обнародует позднее.

Это будет первая продажа долларовых госбондов КНР в Гонконге с 2021 года, когда также были размещены бумаги на $4 млрд. Китай последний раз выпускал долларовые облигации в ноябре 2024 года - тогда объем размещения составил $2 млрд.

Новый выпуск суверенных облигаций служит не только ориентиром для прайсинга долговых инструментов китайских компаний на зарубежных рынках, но и помогает государству поддерживать иностранные каналы финансирования и связи с мировыми инвесторами, отмечает агентство.