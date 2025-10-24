Поиск

ЦБ связал укрепление рубля с жесткой ДКП и снижением спроса компаний на валюту

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что укрепление рубля с момента прошлого заседания ЦБ в значительной степени обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП).

"Рубль с прошлого заседания немного укрепился. Во многом это связано с жесткой ДКП, высокие ставки делают активы в рублях привлекательнее по сравнению с зарубежными", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, на динамику курса также повлияли разовые факторы. "В частности, снизился спрос на валюту со стороны компаний, которые в начале осени накапливали её для выплат по кредитам", - пояснила глава ЦБ.

По ее словам, учитывая наблюдаемые тенденции, ЦБ оставил прогноз платежного баланса практически без изменений.



