Чистый убыток Совкомфлота по РСБУ за 9 месяцев составил 673 млн рублей

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Совкомфлот" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составил 673 млн руб. против чистой прибыли в размере 3,9 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка СКФ упала в 42,8 раза до 87,2 млн руб.

Долгосрочные обязательства компании с начала 2024 года сократились с 75,4 млрд руб. до 42,2 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли с 1,56 млрд руб. до 32,7 млрд руб. на 30 сентября 2025 года.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет – около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.

