SpaceX планирует первый коммерческий запуск Starship к середине 2027 года
Фото: АР/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Американская SpaceX Илона Маска планирует к середине 2027 года подготовить новую ракету-носитель Starship к выводу на орбиту усовершенствованных интернет-спутников Starlink, пишет Financial Times со ссылкой на старшего вице-президента компании по Starlink Майкла Николлса.

SpaceX уже провела 11 тестовых запусков Starship и, по словам президента компании Гвинн Шотвелл, в ближайшие четыре-шесть недель намерена провести 12-й.

Последний запуск состоялся в октябре. Полет прошел успешно, его продолжительность составила более часа.

Starship будет целиком пригодна к многоразовому использованию и сможет выводить на орбиту до 250 тонн нагрузки. Предполагается, что она будет значительно выигрывать у используемых в настоящее время ракет Falcon и по цене.

Новая ракета имеет ключевое значение в контексте планов Маска по расширению сотрудничества с НАСА и доставке людей на Луну и Марс, отмечает FT. На вопрос о том, куда SpaceX хочет полететь раньше, Шотвелл ответила, что для компании важны обе цели.

"Последнее время Илон много говорил о Луне, но его страсть - это Марс, - сказала она на выставке Mobile World Congress в Барселоне. - Давайте назовем их соприоритетами".

За коммерческим дебютом Starship будут пристально следить потенциальные инвесторы SpaceX в ожидании ее IPO в этом году, в рамках которого компанию могут оценить в $1,5 трлн.

