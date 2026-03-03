АТОР на фоне авиаколлапса попросила Минэкономразвития о поддержке туроператоров

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в Минэкономразвития РФ предложения по поддержке участников туристической отрасли, которые вынуждены помогать застрявшим за рубежом туристам.

В письме отмечается, что закрытие воздушного пространства многих государств Ближнего Востока привело к внушительным потерям для российской туристической индустрии.

"По предварительным подсчетам, туроператорам потребовалось продлевать размещение десятков тысяч туристов в отелях, обменивать билеты, организовывать трансферы, которые не были запланированы. По состоянию на 2 марта, среднесуточные затраты туроператоров на содержание "застрявших" туристов (размещение, питание, трансферы) составляют более 500 млн рублей. Суммарные потери отрасли растут в геометрической прогрессии, что может создать реальную угрозу финансовой устойчивости индустрии", - говорится в документе.

По оценке АТОР, туроператоры, обеспечивая проживанием туристов в странах Персидского залива, а также оплачивая проживание транзитных туристов в некоторых странах Южной и Юго-Восточной Азии на период с 28 февраля по 5 марта 2026 года включительно, израсходовали более 2,6 млрд рублей.

Среди предлагаемых ассоциацией мер - освобождение в 2026 году туроператоров от уплаты взносов в фонды персональной ответственности (ФПО), в том числе за 2024 и 2025 годы, в целях возмещения понесенных расходов, и использование средств ФПО для покрытия расходов, связанных с аннуляциями, а также с досудебными/судебными претензиями со стороны туристов.

"Эти меры жизненно важны для туроператорского сообщества, так как позволят стабилизировать рынок, не допустить остановки деятельности системообразующих компаний в сфере туристической деятельности и обеспечить безопасное возвращение граждан в Российскую Федерацию", - говорится в письме.

Туроператоры ежегодно отчисляют до 1% от общей цены турпродукта за предыдущий год в фонды персональной ответственности, которые формирует ассоциация "Турпомощь". Эти средства могут быть использованы на возмещение потерь туристов в случае неисполнения туркомпанией обязательств перед ними. У крупных туроператоров накопления в фондах составляют сотни миллионов рублей, а совокупный размер фондов превышает 5,7 млрд рублей.