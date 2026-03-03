Поиск

Спотовые цены на газ в Европе начали день с рывка выше $700 за тыс. куб. м

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Спотовые цены на газ в Европе во вторник продолжают рост на новостях о боевых действиях вокруг Ирана.

Цена газа с поставкой "на следующий день" на эталонном европейском хабе TTF во вторник утром достигла $704 за тысячу кубометров, тогда как в понедельник торги закрылись на отметке $531. Таких высоких цен Европа не видела с января 2023 года.

Ситуация в Персидском заливе может повлиять как на поставки трубопроводного газа из Ирана в соседние страны, так и на экспорт сжиженного природного газа из Катара (одного из крупнейших мировых поставщиков СПГ), а также ОАЭ и Омана.

В феврале цены двигались по нисходящей траектории от локального максимума в $500 в ожидании наступления весенней погоды.

Иран Катар Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спотовые цены на газ в Европе начали день с рывка выше $700 за тыс. куб. м

Brent подорожала до $79,76 за баррель

"Внуково" повысило тарифы для российских авиакомпаний на 12%

 "Внуково" повысило тарифы для российских авиакомпаний на 12%

Банк России оспорил в суде ЕС регламент Совета Евросоюза, вводящий блокировку активов ЦБ

Спотовые цены на газ в Европе выросли на треть на остановке завода СПГ в Катаре

Минтранс попросил об использовании неба Китая для полетов между городами РФ

 Минтранс попросил об использовании неба Китая для полетов между городами РФ

Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

 Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

Brent дорожает почти на 8%

 Brent дорожает почти на 8%

Потребление газа в РФ в феврале обновило рекорд для этого месяца

Нефть и золото резко дорожают из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 272 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8561 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });