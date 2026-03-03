Спотовые цены на газ в Европе начали день с рывка выше $700 за тыс. куб. м

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Спотовые цены на газ в Европе во вторник продолжают рост на новостях о боевых действиях вокруг Ирана.

Цена газа с поставкой "на следующий день" на эталонном европейском хабе TTF во вторник утром достигла $704 за тысячу кубометров, тогда как в понедельник торги закрылись на отметке $531. Таких высоких цен Европа не видела с января 2023 года.

Ситуация в Персидском заливе может повлиять как на поставки трубопроводного газа из Ирана в соседние страны, так и на экспорт сжиженного природного газа из Катара (одного из крупнейших мировых поставщиков СПГ), а также ОАЭ и Омана.

В феврале цены двигались по нисходящей траектории от локального максимума в $500 в ожидании наступления весенней погоды.