"Селигдар" за 9 месяцев увеличил производство золота на 8% до 6,15 тонн

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" за девять месяцев 2025 года увеличил производство лигатурного золота на 8%, до 6,15 тонны, сообщила компания. В том числе, по подсчетам, в III квартале производство подскочило на 16%, до 3,37 тонны.

Объем реализации произведенного золота с начала года составил 6,24 тонны, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от реализации золота достигла 54,5 млрд рублей, увеличившись на 47% за счет роста продаж в натуральном выражении и средней цены реализации (на 29% в рублях).

Производство олова в концентрате увеличилось на 48%, до 2,6 тысячи тонн, меди в концентрате - на 21%, до 1,73 тысячи тонн, вольфрама в концентрате - в 1,9 раза, до 95 тонн. Такой объем производства вольфрама был достигнут благодаря работе на проектной мощности установки шеелитовой флотации на обогатительной фабрике производственного комплекса Солнечный.

Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов выросла на 27% до 6,5 млрд рублей.

Суммарная выручка "Селигдара" от продаж металлов по итогам января-сентября 2025 года составила 61 млрд рублей, что превышает показатель прошлого года на 45%.

Операционные показатели холдинга "Селигдар":

Показатель III кв. 2025* III кв. 2024* Динамика* 9 мес. 2025 9 мес. 2024 Динамика Золотодобывающий дивизион Объем горной массы, млн м3 н/д н/д н/д 19,1 16,7 14% Добыча руды, млн т н/д н/д н/д 5,4 6,0 -10% Производство лигатурного золота, кг 3 368 2 912 16% 6 148 5 690 8% Реализация золота, учитываемая в выручке по МСФО, кг 3 426 2 832 21% 6 247 5 486 14% Оловодобывающий дивизион Добыча руды, тыс. т н/д н/д н/д 927 773 20% Переработка руды (с учетом предварительного обогащения на установке РАС-сепарации), тыс. т н/д н/д н/д 888 739 20% Производство олова в концентрате, т 876 528 66% 2 597 1 751 48% Производство меди в концентрате, т 505 486 4% 1 734 1 435 21% Производство вольфрама в концентрате, т 31 24 29% 95 50 90%

* расчет ИФ

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.