"Селигдар" за 9 месяцев увеличил производство золота на 8% до 6,15 тонн
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" за девять месяцев 2025 года увеличил производство лигатурного золота на 8%, до 6,15 тонны, сообщила компания. В том числе, по подсчетам, в III квартале производство подскочило на 16%, до 3,37 тонны.
Объем реализации произведенного золота с начала года составил 6,24 тонны, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от реализации золота достигла 54,5 млрд рублей, увеличившись на 47% за счет роста продаж в натуральном выражении и средней цены реализации (на 29% в рублях).
Производство олова в концентрате увеличилось на 48%, до 2,6 тысячи тонн, меди в концентрате - на 21%, до 1,73 тысячи тонн, вольфрама в концентрате - в 1,9 раза, до 95 тонн. Такой объем производства вольфрама был достигнут благодаря работе на проектной мощности установки шеелитовой флотации на обогатительной фабрике производственного комплекса Солнечный.
Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов выросла на 27% до 6,5 млрд рублей.
Суммарная выручка "Селигдара" от продаж металлов по итогам января-сентября 2025 года составила 61 млрд рублей, что превышает показатель прошлого года на 45%.
Операционные показатели холдинга "Селигдар":
|Показатель
|III кв. 2025*
|III кв. 2024*
|Динамика*
|9 мес. 2025
|9 мес. 2024
|Динамика
|Золотодобывающий дивизион
|Объем горной массы, млн м3
|н/д
|н/д
|н/д
|19,1
|16,7
|14%
|Добыча руды, млн т
|н/д
|н/д
|н/д
|5,4
|6,0
|-10%
|Производство лигатурного золота, кг
|3 368
|2 912
|16%
|6 148
|5 690
|8%
|Реализация золота, учитываемая в выручке по МСФО, кг
|3 426
|2 832
|21%
|6 247
|5 486
|14%
|Оловодобывающий дивизион
|Добыча руды, тыс. т
|н/д
|н/д
|н/д
|927
|773
|20%
|Переработка руды (с учетом предварительного обогащения на установке РАС-сепарации), тыс. т
|н/д
|н/д
|н/д
|888
|739
|20%
|Производство олова в концентрате, т
|876
|528
|66%
|2 597
|1 751
|48%
|Производство меди в концентрате, т
|505
|486
|4%
|1 734
|1 435
|21%
|Производство вольфрама в концентрате, т
|31
|24
|29%
|95
|50
|90%
* расчет ИФ
"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.