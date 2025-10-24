Поиск

"Селигдар" за 9 месяцев увеличил производство золота на 8% до 6,15 тонн

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" за девять месяцев 2025 года увеличил производство лигатурного золота на 8%, до 6,15 тонны, сообщила компания. В том числе, по подсчетам, в III квартале производство подскочило на 16%, до 3,37 тонны.

Объем реализации произведенного золота с начала года составил 6,24 тонны, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от реализации золота достигла 54,5 млрд рублей, увеличившись на 47% за счет роста продаж в натуральном выражении и средней цены реализации (на 29% в рублях).

Производство олова в концентрате увеличилось на 48%, до 2,6 тысячи тонн, меди в концентрате - на 21%, до 1,73 тысячи тонн, вольфрама в концентрате - в 1,9 раза, до 95 тонн. Такой объем производства вольфрама был достигнут благодаря работе на проектной мощности установки шеелитовой флотации на обогатительной фабрике производственного комплекса Солнечный.

Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов выросла на 27% до 6,5 млрд рублей.

Суммарная выручка "Селигдара" от продаж металлов по итогам января-сентября 2025 года составила 61 млрд рублей, что превышает показатель прошлого года на 45%.

Операционные показатели холдинга "Селигдар":

ПоказательIII кв. 2025*III кв. 2024*Динамика*9 мес. 20259 мес. 2024Динамика
Золотодобывающий дивизион
Объем горной массы, млн м3н/дн/дн/д19,116,714%
Добыча руды, млн тн/дн/дн/д5,46,0-10%
Производство лигатурного золота, кг3 3682 91216%6 1485 6908%
Реализация золота, учитываемая в выручке по МСФО, кг3 4262 83221%6 2475 48614%
Оловодобывающий дивизион
Добыча руды, тыс. тн/дн/дн/д92777320%
Переработка руды (с учетом предварительного обогащения на установке РАС-сепарации), тыс. тн/дн/дн/д88873920%
Производство олова в концентрате, т87652866%2 5971 75148%
Производство меди в концентрате, т5054864%1 7341 43521%
Производство вольфрама в концентрате, т312429%955090%

* расчет ИФ

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.

Солнечный Селигдар
