Newmont в III квартале снизил производство золота на 15% до 1,4 млн унций
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont в III квартале 2025 года произвел 1,42 млн унций золота, что на 15% меньше, чем годом ранее.
К предыдущему кварталу производство сократилось на 4%. Компания отмечает снижение содержаний и плановые остановки на рудниках Penasquito (Мексика) и Lihir (Папуа-Новая Гвинея), а также завершение добычных работ на карьере Subika в южной зоне актива Ahafo (Гана).
Операционные и финансовые показатели Newmont:
|Показатель
|III кв. 2025
|III кв. 2024
|Динамика
|Производство золота, млн унций
|1,421
|1,668
|-15%
|AISC, $ на унцию
|1566
|1611
|-3%
|Средняя цена реализации золота, $ за унцию
|3539
|2518
|41%
|Производство меди, тыс. т
|35
|37
|-5%
|$ млн
|Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров
|1 832
|922
|99%
|Скорректированная чистая прибыль
|1 883
|936
|101%
|Скорректированная EBITDA
|3 309
|1 967
|68%
|Capex
|727
|877
|-17%
|FCF
|1 571
|760
|107%
Newmont - крупнейший в мире производитель золота. Активы расположены в Северной и Южной Америке, Африке, Австралии и Океании.