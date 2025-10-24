Поиск

Newmont в III квартале снизил производство золота на 15% до 1,4 млн унций

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont в III квартале 2025 года произвел 1,42 млн унций золота, что на 15% меньше, чем годом ранее.

К предыдущему кварталу производство сократилось на 4%. Компания отмечает снижение содержаний и плановые остановки на рудниках Penasquito (Мексика) и Lihir (Папуа-Новая Гвинея), а также завершение добычных работ на карьере Subika в южной зоне актива Ahafo (Гана).

Операционные и финансовые показатели Newmont:

ПоказательIII кв. 2025III кв. 2024Динамика
Производство золота, млн унций1,4211,668-15%
AISC, $ на унцию15661611-3%
Средняя цена реализации золота, $ за унцию3539251841%
Производство меди, тыс. т3537-5%
$ млн
Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров1 83292299%
Скорректированная чистая прибыль1 883936101%
Скорректированная EBITDA3 3091 96768%
Capex727877-17%
FCF1 571760107%

Newmont - крупнейший в мире производитель золота. Активы расположены в Северной и Южной Америке, Африке, Австралии и Океании.

Гана Мексика Папуа-Новая Гвинея Newmont
