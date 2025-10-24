Newmont в III квартале снизил производство золота на 15% до 1,4 млн унций

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont в III квартале 2025 года произвел 1,42 млн унций золота, что на 15% меньше, чем годом ранее.

К предыдущему кварталу производство сократилось на 4%. Компания отмечает снижение содержаний и плановые остановки на рудниках Penasquito (Мексика) и Lihir (Папуа-Новая Гвинея), а также завершение добычных работ на карьере Subika в южной зоне актива Ahafo (Гана).

Операционные и финансовые показатели Newmont:

Показатель III кв. 2025 III кв. 2024 Динамика Производство золота, млн унций 1,421 1,668 -15% AISC, $ на унцию 1566 1611 -3% Средняя цена реализации золота, $ за унцию 3539 2518 41% Производство меди, тыс. т 35 37 -5% $ млн Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров 1 832 922 99% Скорректированная чистая прибыль 1 883 936 101% Скорректированная EBITDA 3 309 1 967 68% Capex 727 877 -17% FCF 1 571 760 107%

Newmont - крупнейший в мире производитель золота. Активы расположены в Северной и Южной Америке, Африке, Австралии и Океании.