Австралийская Woodside привлекла американскую Williams в партнеры в СПГ-проект в США

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Австралийская Woodside Energy заключила соглашение о стратегическом партнерстве с американской инфраструктурной компанией Williams Companies Inc. по проекту производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) Louisiana LNG в США.

Как сообщила Woodside, в рамках сделки Williams приобрела 10% долю в компании Louisiana LNG LLC и 80% долю с операторским контролем в Driftwood Pipeline LLC, которая отвечает за строительство и эксплуатацию трубопровода, ведущего к будущему заводу.

Сумма сделки составила $378 млн, включая $250 млн стоимости и компенсацию ранее понесенных капитальных затрат.

Williams вложит около $1,9 млрд в строительство завода и трубопровода и получит 10% объема СПГ, производимого на Louisiana LNG. После сделки ожидаемые капитальные затраты Woodside по проекту снизятся с $11,8 млрд до $9,9 млрд.

Проект Louisiana LNG расположен недалеко от города Лейк-Чарльз (штат Луизиана). Окончательное инвестиционное решение по его базовой части было принято в апреле 2025 года с предполагаемой мощностью в 16,5 млн тонн (тремя линиями). В дальнейшем она может быть увеличена до 27,6 млн тонн за счет строительства двух дополнительных линий. Первая партия СПГ запланирована на 2029 год.