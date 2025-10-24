Рынок акций РФ в пятницу просел ниже 2545п по индексу МосБиржи

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу снизился после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 16,5% годовых) и ухудшить прогноз по ставке на 2026 год; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $66,6 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 2545 пунктов, завершив неделю падением.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2543,93 пункта (-1%, днем индекс локально поднимался выше 2600 пунктов), индекс РТС - 989,72 пункта (-0,7%); лидировали в снижении акции АФК "Система" (-4,3%), МКБ (-3,8%), "ЛУКОЙЛа" (-2,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 октября, составил 80,9713 руб. (-29,77 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС упали на 6,5%, курс доллара от ЦБ РФ снизился всего на 1,21 копейки.

Подешевели в пятницу также акции "МТС" (-2,1%), "НЛМК" (-1,9%), "Северстали" (-1,8%), "Русала" (-1,5%), Сбербанка (-1,3% и -1,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Газпрома" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -1,8% "префы"), "ММК" (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), "Т-Технологии" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "ВК" (-0,2%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+1,1%), "Группы компаний ПИК" (+1%), ВТБ (+0,8%), "ФосАгро" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%).

Ставка ЦБ

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. (до 16,5% годовых), оставив сигнал о дальнейшей ДКП нейтральным. При этом регулятор повысил прогноз по инфляции на 2025 г. до 6,5-7% с 6-7%, понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 г. до 0,5-1,0% с 1,-2,0%, уточнил прогноз по средней ставке на 2025 г. до 19,2% с 18,8-19,6%.

Негативная реакция рынка стал следствием решения ЦБ РФ повысить прогноз по средней ставке на 2026 год до 13-15% с 12-13% годовых. При этом ЦБ РФ сохранил прогноз по средней ставке на 2027 г. на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

Согласно заявлению ЦБ РФ, повышение прогноза по инфляции на 2026 год "связано с действием разовых проинфляционных факторов". Однако, по оценке регулятора, проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, перенос временных факторов в инфляцию продлится до середины 2026 года.

В IV квартале 2025 года ЦБ ожидает динамику ВВП РФ от снижения на 0,5% до роста на 0,5%. Основное влияние на инфляцию со стороны повышения НДС проявится в декабре 2025 года и январе 2026 года, сообщила Набиуллина. Также глава ЦБ отметила, что цикл смягчения ДКП продолжается, но более аккуратными темпами с возможностью пауз.

ЦБ РФ рассматривает новые санкции США и ЕС как негативный внешний фактор, но многое будет зависеть от скорости адаптации к этим ограничениям, заявила Набиуллина, выступая на пресс-конференции в пятницу.

Президент США Дональд Трамп и его администрация надеются, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по украинскому урегулированию все же состоится в будущем, заявила в четверг представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Встреча между этими двумя лидерами не полностью снята с повестки дня. Я думаю, президент и вся администрация надеются на то, что однажды это может произойти, но мы хотим быть уверены в том, что у встречи будет ощутимый позитивный результат", - заявила она в ходе брифинга.

Представитель Белого дома напомнила, что Трамп на протяжении долгого времени высказывал свое недовольство в связи с позициями обеих сторон. Ранее Трамп заявил, что пока отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с Путиным.

Также Левитт заявила, что введенные санкции против российских нефтяных компаний, как предполагается, окажут значительное влияние на Москву. "Мы ожидаем, что эти санкции нанесут ущерб, как сказал вчера глава Минфина", - добавила она.

В частности, по словам Левитт, данные меры могут поспособствовать отказу Индии и Китая от российской нефти.

Президент Трамп заявил в четверг, что оценить масштабы ущерба от введенных им санкций против РФ можно будет примерно через полгода. "Сообщу вам об этом примерно через шесть месяцев. Посмотрим, что будет", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли ущерб от санкций существенным.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в пятницу разнонаправленно курсировал между 2530 и 2600 пунктами, продажи преобладали. Рынок акций вновь отступил в направлении минимумов года в свете новостей об отмене саммита президентов РФ и США в Будапеште и объявления новых американских и европейских санкций.

Также инвесторами было неоднозначно воспринято решение Банка России понизить ключевую ставку на 0,5 п.п., так как оно было сопровождено жестким сигналом и прогнозом более высокого уровня ставок в 2026 году (13-15% вместо 12-13% ранее). Тем временем цены на нефть превысили $66 за баррель Brent на рисках перебоев поставок российской нефти из-за новых рестрикций США. Мировые рынки сохраняют оптимизм, ожидая встречи лидеров США и Китая на будущей неделе на полях форума АТЭС, а также снижения процентных ставок ФРС на заседании 29 октября.

В начале следующей недели российский рынок продолжит отыгрывать решение регулятора, чутко следить за геополитическим фоном, оценивать отчетности компаний за третий квартал и другие корпоративные новости. В понедельник совет директоров "Газпрома" обсудит изменение инвестпрограммы на 2025 год, "Циан" проведет заседание совета директоров (в повестке вопрос дивидендов), "ИКС 5" и ПАО "Южуралзолото" представят финрезультаты по МСФО за 9 месяцев. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 октября - колебания в рамках 2520-2620 пунктов, считает Шепелев.

По оценке старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк, тактическое смягчение ДКП на октябрьском заседании будет компенсировано большей жесткостью в 2026 году. Регулятор сопроводил снижение ключевой ставки комментарием о том, что проинфляционные риски на среднесрочном горизонте выросли, а дезинфляционное влияние бюджета в 2025 году существенно меньше, чем ожидалось. Реакция рынка акций РФ оказалась сдержанно-негативной.

"В базовом сценарии ожидаем, что на ближайшем заседании в декабре ключевая ставка будет сохранена на уровне 16,5%. Снижение ключевой ставки до 16% может произойти в том случае, если инфляция и инфляционные ожидания устойчиво снизятся, динамика кредитования и других индикаторов внутреннего спроса останется умеренной, а рубль не ослабнет. Также снижение ключевой ставки может произойти при улучшении геополитических условий. В дальнейшем динамика рынка будет зависеть от выходящих макроэкономических данных, геополитического фона, риторики регулятора", - считает Ващелюк.

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, решение ЦБ нельзя назвать сюрпризом, хотя оно и не совпало с базовыми ожиданиями. Регулятор, таким образом, не прервал цикл сокращения ставки, опустив ее четвертый раз подряд, хоть и символически. Шаг выбран осторожный, а сигнал рынку ужесточен. Прогноз по ключевой ставке на 2026 год повышен до 13-15% с 12-13% ранее, ухудшен и прогноз по инфляции. Регулятор ожидает более продолжительный период проведения жёсткой денежно-кредитной политики.

Рынок акций опустился в "минус" из-за ужесточения сигнала ЦБ и повышения прогноза по ставке в следующем году. Тем не менее, до конца года рост индекса МосБиржи к 2800-2850 пунктам возможен даже без геополитических улучшений - за счет более слабого рубля и накопленного эффекта от уже реализованных снижений ключевой ставки, полагает эксперт.

Рубль пока укрепляется под влиянием приближения пиков налогового периода, с его завершением валюты могут немного подорожать. Сезонный рост расходов домохозяйств и компаний, эффект от снижения ставок в экономике и сокращение торгового профицита будут постепенно ухудшать позиции рубля, считает Бахтин.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая также полагает, что несмотря на снижение ключевой ставки и формально нейтральный сигнал, риторика заявления ЦБ и макропрогноз выглядят достаточно жестко. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что в проект бюджета на 2026 год заложена средняя ключевая ставка 12-13%, которая соответствовала июльскому базовому сценарию ЦБ. То есть, как и в этом году, Минфину, по-видимому, придется увеличивать процентные расходы на обслуживание госдолга и субсидии по льготным кредитам.

С другой стороны, новый широкий прогноз может учитывать и высокий уровень неопределенности сценариев на будущий год, поэтому, как фактически сложится динамика ключевой ставки, пока сказать сложно. "По нашим оценкам, новый прогноз ЦБ средней ключевой ставке на 2026 год соответствует ее диапазону 11-13% на конец 2026 года. Для экономики это означает, что будущий год предстоит прожить в более жестких ДКУ, чем считалось ранее, что будет оказывать сдерживающее влияние на кредитование и инвестиции", - считает Беленькая.

Мировые фондовые площадки

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), нет единого вектора в Европе (индексы DAX, FTSE подросли на 0,1-0,7%, CAC 40 снизился на 0,2%), но продолжился рост в США (индексы акций к 18:50 по Москве выросли на 0,9-1,2% во главе с Dow).

Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 2,9% в годовом выражении, сообщается в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,7% в августе.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) также усилился, до 2,9% с 2,7%. Это совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре увеличились на 3% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривал подъем на 3,1%. Инфляция ускорилась по сравнению с 2,9% в августе.

Индекс потребительского доверия в США в октябре уменьшился до 53,6 пункта по сравнению с 55,1 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индикатора до 55 пункта, и аналитики ожидали подтверждения первоначальной оценки, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены продолжают подъем и могут завершить неделю самым значительным ростом с начала июня.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в пятницу составила $66,64 за баррель (+1% и +5,4% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $62,26 за баррель (+0,8% и +5,6% в четверг).

Рост подогревается опасениями относительно достаточности предложения на рынке, усилившихся на новостях о введении Вашингтоном санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ, тогда как крупные нефтяные госкомпании Китая приостановили закупки российской нефти.

Между тем министр нефти Кувейта Тарик аль-Руми в четверг заявил журналистам, что страны ОПЕК готовы восполнить нехватку нефти на рынке, которая может возникнуть из-за санкций, за счет сворачивания собственных ограничений на добычу.

Участники рынка продолжают следить за динамикой американо-китайских торговых отношений. Белый дом подтвердил накануне, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-7%), ПАО "Таттелеком" (-4,8%), ПАО "Группа ЛСР" (-3%), "Эталона" (-2,9%), "Мосэнерго" (-2,7%), ПАО "Ламбумиз" (-2,6%), "Мечела" (-2,3% и -2,8% "префы").

Чистая прибыль "Русснефти" (-1,1%) по РСБУ за 9 месяцев 2025 года составила 5,13 млрд рублей против 32,2 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании. Выручка снизилась на 21% - до 176,42 млрд рублей; себестоимость - на 21,7%, до 132,2 млрд рублей.

За первое полугодие компания отчиталась о 2,45 млрд рублей чистого убытка при выручке в 121,34 млрд рублей. Таким образом, в третьем квартале "Русснефть" получила 7,58 млрд рублей чистой прибыли при выручке в 55,1 млрд рублей.

Выросли бумаги ПАО "Нефтекамский автозавод" (+10,8%), "ЭсЭфАй" (+6,7%), ПАО "Светофор Групп" (+4,3% и +4,3% "префы"), ПАО "ВУШ Холдинг" (+3,2%), ПАО "Смарттехгрупп" (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,95 млрд рублей (из них 13,23 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,06 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 6,86 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").