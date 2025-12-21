Поиск

Глава ЕЭК разъяснил правила работы общего финрынка ЕАЭС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Согласованные странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) правила работы общего финансового рынка будут применяться только к компаниям, которые осуществляют деятельность в нескольких государствах объединения, в остальных случаях регулирование останется национальным.

Соответствующее распоряжение, касающееся гармонизации законодательства в отношении финрынков ЕАЭС, утвердил в воскресенье Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС).

"Гармонизированные нормы регулирования будут установлены международными договорами и станут применяться только к участникам, оказывающим услуги на общем рынке. Для компаний, которые работают исключительно внутри своей страны, сохраняются национальные правила. Такой подход обеспечит стабильность внутренних рынков и позволит финансовым организациям самостоятельно определять географию услуг, исходя из экономической целесообразности", - заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам заседания ВЕЭС.

Он также сообщил, что на ВЕЭС главы государств-участников ЕАЭС договорились о порядке перечислений в бюджет ЕАЭС ввозных таможенных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. "Страны союза смогут исполнять встречные обязательства как в долларах США, так и в национальных валютах. Это новшество будет закреплено в соответствующем дополнении к договору о ЕАЭС", - сказал глава коллегии ЕЭК.

В настоящее время страны ЕАЭС используют для отчислений в бюджет союза доллар США, Россия и Белоруссия в двустороннем порядке договорились о перераспределении отчислений в российских рублях. С 1 июня 2026 году будет действовать переходный период с возможностью отчислений и в долларах, и в нацвалютах, он продлится до момента, когда этот порядок будет закреплен в договоре о ЕАЭС и когда центральные банки государств-членов союза заключат между собой двусторонние соглашения о валюте перечисления, говорится в сообщении ЕЭК. Там отметили, что проект протокола об утверждении изменений в договор о ЕАЭС находится в высокой степени готовности.

ЕАЭС финрынок правила
