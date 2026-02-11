ОПЕК сообщила о росте экспорта нефти из РФ и Центральной Азии в декабре на 2% к ноябрю

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в декабре 2025 года составил в среднем 6,4 млн баррелей в сутки, что на 122 тыс. б/с, или на 2% больше, чем в ноябре, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

По сравнению с декабрем 2024 года экспорт вырос на 490 тыс. б/с, или более чем на 8%.

Экспорт через систему "Транснефти" в декабре вырос относительно предыдущего месяца на 409 тыс. б/с, или на 11%, до 4,3 млн б/с. Это также на 774 тыс. б/с, или на 22% больше, чем в декабре 2024 года. На рост повлияли отложенные ноябрьские поставки, а также увеличение экспорта казахской нефти на фоне сбоев в работе терминала КТК.

Поставки из портов Балтийского моря в декабре выросли на 129 тыс. б/с, или на 9%, до 1,6 млн б/с. Это на 302 тыс. б/с, или на 24% больше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. В частности, экспорт через Приморск увеличился на 57 тыс. б/с, или на 6%; из Усть-Луги - на 72 тыс. б/с, или на 14%.

Экспорт нефти из порта Новороссийск вырос в декабре к ноябрю на 297 тыс. б/с, или более чем на 48%, до 911 тыс. б/с.

Прокачка по нефтепроводу "Дружба" в декабре выросла к ноябрю на 48 тыс. б/с, до 213 тыс. б/с. Однако это на 36 тыс. б/с, или на 15% меньше, чем за аналогичный месяц предыдущего года.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в декабре увеличился к ноябрю на символические 5 тыс. б/с, до 606 тыс. б/с. Это на 24 тыс. б/с, или примерно на 4% меньше, чем в декабре-2024. Объем поставок через тихоокеанский порт Козьмино на фоне неблагоприятных погодных условий снизился на 70 тыс. б/с, или почти на 7%, до 960 тыс. б/с. Данный показатель на 26 тыс. б/с, или менее чем на 3% ниже уровня декабря-2024.

Совокупная перевалка нефти в дальневосточных портах Де-Кастри и Анива в декабре составила 252 тыс. б/с. В частности, поставки из Де-Кастри выросли на 21 тыс. б/с, или примерно на 13%, а из Анивы снизились на 3 тыс. б/с, или почти на 4%.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в декабре по сравнению с ноябрем упал на 15 тыс. б/с, или примерно на 17%, до 70 тыс. б/с. Данный показатель на 27 тыс. б/с, или на 28% меньше, чем в декабре-2024.

Экспорт нефти из Центральной Азии (не считая маршрута через КТК) в декабре составил в среднем 241 тыс. б/с, что на 22 тыс. б/с, или на 10% выше уровня ноября и на 3% больше показателя аналогичного месяца 2024 года.

Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК на фоне повреждения ВПУ-2 в декабре снизился к ноябрю на 325 тыс. б/с, или примерно на 24%, до 1 млн б/с. Относительно декабря-2024 поставки были ниже на 209 тыс. б/с, или примерно на 17%. Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в декабре вырос на 12 тыс. б/с, или на 2%, до 562тыс. б/с. Это на 48 тыс. б/с, или на 8% меньше, чем в декабре-2024.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в декабре снизился к ноябрю на 79 тыс. б/с, или более чем на 3%, до 2,4 млн б/с. Данный показатель на 172 тыс. б/с, или на 7% ниже уровня за аналогичный месяц 2024 года. Снижение поставок в декабре 2025-го наблюдалось по большинству видов нефтепродуктов за исключением авиакеросина, экспорт которого остался неизменным к предыдущему месяцу.