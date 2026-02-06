Росстат оценил в 1,0% рост ВВП РФ в 2025 г. после 4,9% в 2024 г.

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - ВВП РФ в 2025 году вырос на 1,0%. Такую первую оценку опубликовал в пятницу Росстат.

"Объем ВВП России за 2025г., по первой оценке, составил в текущих ценах 213 трлн 515,8 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2024 г. составил 101,0%. Индекс-дефлятор ВВП за 2025 г. по отношению к ценам 2024 г. составил 104,5%", - сообщил Росстат.

Росстат одновременно опубликовал третью оценку ВВП за 2024 год, пятую - за 2023 год.

В итоге рост ВВП РФ в 2024 году был повышен до 4,9% с 4,3%, в 2023 году сохранена оценка роста на 4,1%.

Рост ВВП РФ в 2025 году совпал с сентябрьским прогнозом Минэкономразвития, которое ожидало рост на уровне 1,0%, попал в верхнюю границу октябрьского прогноза ЦБ (0,5-1,0%), оказался немного выше ожиданий экономистов - консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал рост на 0,9%.

Росстат пока не привел оценки динамики ВВП за IV квартал (ее публикация обычно делается в апреле вместе с уточнением динамики за предыдущие кварталы).

Ранее ведомство сообщало, что ВВП РФ в III квартале 2025 года вырос на 0,6% в годовом выражении после роста на 1,1% во II квартале и роста на 1,4% в I квартале.

На увеличение ВВП на 1,0% наибольшее влияние оказал рост индексов физического объема добавленной стоимости в 2025 году в следующих отраслях: гостиницы и рестораны - 8,9%, госуправление и обеспечение военной безопасности - 4,8%, обрабатывающие производства - 3,9%, финансы и страхование - 3,8%, сельское хозяйство - 2,3%.

Значительное снижение добавленной стоимости в 2025 году наблюдалось в сфере водоснабжения - на 3,7%, в добыче полезных ископаемых - на 1,7%, в торговле оптовой и розничной - на 1,1%.

Доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП по итогам 2025 года составила 71,0% (68,7% в 2024 году), в том числе доля расходов домохозяйств - 51,1% (49,7%), расходов госуправления - 19,4% (18,5%).

Доля в ВВП валового накопления снизилась в 2025 году до 26,4% с 26,9% в 2024 году, в том числе доля валового накопления основного капитала поднялась до 23,6% с 22,8%, а изменение запасов материальных оборотных средств снизилось до 2,8% против 4,1%.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) снизилась в 2025 году до 2,6% с 4,4% в 2024 году.

Росстат также опубликовал долю креативных экономик в ВВП - в 2025 году она выросла до 4,2% ВВП с 3,9% в 2024 году.

Доля туризма в ВВП повысилась до 3,1% в 2025 году с 2,8% в 2024 году.

Как сообщалось, сентябрьский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2026 году равняется 1,3%. ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%. Аналитики, опрошенные в конце декабря "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 1,2%.